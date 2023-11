Bonifiche Ferraresi e EcorNaturaSì: partnership per rafforzare il bio made in Italy

I campi di pascolo dei bovini di razza Maremmana saranno avvicendati, così da consentire il ripristino del prato stabile e garantire apporti di sostanza organica costanti nel tempo. Tra le linee biologiche sviluppate dalla Tenuta Le Piane per NaturaSì vi è la linea di carne da bovino razza Maremmana, cui sarà dedicato un brand specifico dedicato. La mandria, composta al momento da circa 200 esemplari, ma che raggiungerà 300 unità nei prossimi anni, è allevata secondo l’applicazione del sistema di allevamento biologico allo stato brado nel rispetto del benessere animale.

Per NaturaSì sarà inoltre prodotto il miele, in un progetto che pone al centro la difesa della biodiversità grazie alla valorizzazione delle api. Al momento sono operative 100 arnie, con l’obiettivo di raggiungerne 200 nel 2024. Viste le caratteristiche dell’area, la produzione di miele si concentrerà sulle essenze di erica, castagno, edera, corbezzolo e millefiori. In tutte le aree della tenuta le produzioni agricole sono certificate biologiche in una logica di filiera corta e integrata, perfettamente in linea con il perimetro della neonata BF Bio e con la filosofia della collaborazione tra BF Spa e NaturaSì.

«Siamo entusiasti della collaborazione con NaturaSì, un’importante partnership tra due realtà unite da una visione comune che genererà sinergie significative dal punto di vista produttivo e commerciale, oltre a rappresentare un ulteriore stimolo per continuare il nostro lavoro di sviluppo scientifico e tecnologico», ha dichiarato Federico Vecchioni, ad di BF Spa.

«Insieme con BF Bio vorremmo poter operare per una conversione sempre più ecologica di tutto il sistema agricolo nazionale con i conseguenti benefici sulla salute dell’ambiente e sulla qualità del cibo», spiega Fabio Brescacin presidente di EcorNaturaSì . «La nuova partnership non avrà solo ripercussioni economiche legate alla fornitura di materie prime e prodotti, ma intende inserire un elemento culturale importante nella realtà agricola nazionale. Vorremmo insieme creare esempi virtuosi per coinvolgere giovani, consumatori, investitori a sostegno di una nobilissima e meravigliosa attività com’è l’attività agricola».