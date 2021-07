Bonifiche Ferraresi investe 120 milioni nel Fondo italiano Agritech & Food

1' di lettura

Il Consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi ha approvato l'investimento da parte di BF nel Fondo Italiano Agritech & Food, fondo di investimento alternativo italiano mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali, costituito e gestito da Fondo Italiano d'Investimento Sgr.

Il Fondo ha l'obiettivo di sostenere e sviluppare in modo organico e integrato il settore agritech e food, fornendo capitale per la crescita della filiera agroalimentare in un'ottica di medio-lungo periodo.

Bonifiche Ferraresi, attraverso l'investimento nel Fondo, apporterà capitale, know-how e leadership, promuovendo il proprio ruolo di importante player nazionale nella filiera agroalimentare.

L’investimento consiste nella sottoscrizione da parte di BF, in quanto cornerstone investor, di quote del Fondo per un importo complessivo di 120 milioni di euro (in una o più tranche sino a concorrenza di tale importo) subordinatamente al nulla osta di Consob all'avvio della commercializzazione del Fondo, il quale prevede che, in sede di prima raccolta, siano ottenuti impegni di sottoscrizione per almeno 250 milioni di euro.