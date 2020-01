Bonometti a Smartland: «In Italia mentalità anti-impresa» Per contrastare la crisi il Governo deve ascoltare i bisogni delle imprese di En.Mi.

Marco Bonometti, presidente Confindustria Lombardia

2' di lettura

Per non arrendersi «al declino dell’Italia» serve mettere in campo al più presto a livello nazionale «una politica industriale per le imprese, perché l’industria non può più accettare certe condizioni».

È il messaggio che il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, ha lanciato dal palco del convegno Smartland a Castellanza (Varese) dedicato alle eccellenze della manifattura lombarda.

Sul fronte internazionale, infatti, le aziende del nostro Paese già devono fare i conti con i dazi, la frenata del commercio mondiale, la Brexit e, da un ultimo, i timori di un contagio da coronavirus. Ma il problema della nostra industria, ragiona Bonometti, in realtà «è tutto italiano, perché qui è venuta meno la fiducia degli imprenditori, le leggi cambiano di continuo e in questi condizioni è difficile che qualcuno venga a investire in Italia».

Un problema che non risparmia nessuno: «Anche la Lombardia sta frenando e ora bisogna creare le condizioni per permettere alle aziende di competere sui mercati internazionali. Non vogliamo arrenderci al declino ma, purtroppo, abbiamo un governo centrale che non capisce, o non sente, i bisogni delle aziende».

Per il numero uno della Confindustria lombarda in Italia «c’è una mentalità anti-impresa diffusa a tutti i livelli, invece dobbiamo rendere onore agli industriali che esportano prodotti in giro per il mondo, perché, se non fosse per loro, il Paese andrebbe alla deriva».