Bonomi, 600 milioni da investire sulla Cina: «Un ponte per le imprese italiane» Il fondo in partnership con Unicredit e il cinese CIC, ha una dote di 600 milioni. Chiuso il primo investimento in CSM Ingredients. di Monica D'Ascenzo

(DANIELE SCUDIERI)

4' di lettura

Un ponte verso la Cina per le imprese italiane. Potrebbe essere riassunta così la mission dell’iniziativa congiunta fra Investindustrial, il fondo sovrano China Investment Corporation e Unicredit. Nasce così China-Italy Industrial Cooperation Fund (CIICF), fondo con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro di capitale interamente sottoscritta dai tre partner.

«Ci siamo trovati in sintonia fin dall’inizio per la concomitanza di strategie e scelte messe in atto: Investindustrial si specializza ...