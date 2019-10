Bonomi: abbandonare gli errori del passato. Basta parole, ora stupiteci

Ma occorre un cambio di passo rispetto al passato, alla luce di un Governo che «aveva promesso di cancellare la povertà e invece ci ha restituito alla stagnazione». Governo che non ha ascoltato in passato le imprese, con il risultato di fare risalire lo spread, di andare più volte allo scontro con l’Europa, per poi essere costretto a fare marcia indietro all’ultimo minuto.



Discontinuità che va ricercata nei dossier più caldi, ad esempio in una diversa gestione di Alitalia. Nella scelta di ridurre deficit e debito «non perché lo chiede l'Europa – spiega ma perché è interesse dei nostri figli».

Contestate, come lo scorso anno, le scelte chiave del vecchio esecutivo, in primis quota 100 e reddito di cittadinanza, misure considerate costose o comunque inique . L'appello è ora per una legge di Bilancio che renda evidente come la lezione sia stata compresa. «Non parlateci di nuovo umanesimo – spiega - questa volta stupiteci». Con una lista di pochissime priorità, «non un elenco di 29 proposte diverse», tese però a rilanciare la crescita.

Ripristino integrale di Industria 4.0, conti pubblici in equilibrio, rilancio di opere pubbliche e infrastrutture sono le indicazioni chiave, puntando in generale alla crescita senza nuovi balzelli. E riorientando anzi tutte le risorse disponibili all’abbattimento del cuneo fiscale, «che alza occupabilità e reddito molto più di tutta la panoplia di sussidi sin qui erogati».