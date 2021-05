Bonomi: filiere, semplificazioni, lavoro e investimenti siano priorità del Recovery

3' di lettura

Un riconoscimento a Mario Draghi, «la novità più positiva da diversi anni a questa parte nella vita pubblica italiana». Non una «pagella politica» ma un giudizio basato su «constatazioni oggettive»: Carlo Bonomi è entrato subito nel concreto aprendo i lavori dell’assemblea privata di Confindustria, la prima dopo la sua nomina di un anno fa, avvenuta all’unanimità, come non si vedeva da anni. La pubblica ci sarà il 23 settembre, a causa del Covid. Ma «ci sono pochi mesi per realizzare le riforme», ha avvertito Bonomi. Per mettere in atto «ciò che continua a mancare nel Pnrr», come rilanciare gli investimenti privati accanto a quelli pubblici, definire al meglio alcune scelte prioritarie per la ripresa, prima di tutte la direzione di marcia delle filiere industriali più importanti. Il contesto dell’industria, pur con prudenza, è destinato a migliorare, ha osservato il presidente di Confindustria. Ma le prospettive della domanda interna sono appese all'incertezza: «Risolvere questa incertezza è il compito maggiore cui è chiamato il governo di Mario Draghi».

Discontinuità nelle nomine

Discontinuità su vaccini, «siamo fieri e orgogliosi di fare la nostra parte»; discontinuità sulle nomine «metodo che ci auguriamo per i prossimi incarichi», un prestigio internazionale rafforzato «che bisogna sperare duri più a lungo possibile», una visione generale del paese per il futuro e «finalmente la giusta enfasi sulle riforme». Il presidente di Confindustria ha dato atto al governo di aver invertito la rotta e di aver avviato con le imprese un confronto diretto.

Il progetto per il Giubileo 2025

E ha annunciato un progetto strategico, che presenterà oggi in una conferenza stampa, legato al Giubileo del 2025 e al doppio millennio del Calvario e della Crocifissione nel 2033, non solo per Roma ma per tutta l’Italia, su cui cominciare subito a lavorare. Un masterplan su cui ha lanciato un «appello» a tutte le forze politiche, istituzioni, ai candidati sindaco per il Campidoglio. Confindustria, ha detto Bonomi, sarà a disposizione «in un ruolo impegnativo di partnership pubblico-privata». La sfiducia verso i malesseri accumulati nella Capitale, non deve e non può prevalere: «Sfiducia e rancore minano troppo in profondità la società italiana. Se non le sconfiggeremo miniamo il futuro nostro e delle generazioni a venire».

Investimenti pubblici e privati

Il fattore tempo sulle riforme è determinante. «Se si fallisce su questo, l’intero Pnrr inizierà ad imbarcare acqua». Gli investimenti pubblici del Pnrr porteranno una crescita aggiuntiva del Pil in 6 anni tra il +1,8 e il 3,6%. Serve di più per rendere sostenibile un debito pubblico che resterà al 150% del Pil per diversi anni. Servono quindi quelli privati. Il confronto diretto con Draghi, ha detto Bonomi si è avviato per definire al meglio alcune scelte prioritarie per la ripresa.

Le filiere

Ci sono quattro «questioni essenziali»: la prima riguarda le filiere, accelerando il confronto su automotive, siderurgia, automazione industriale, tessile e moda, legno-arredo, alimentare, chimica-farmaceutica. Nei Pnrr di Francia e Germania alle filiere viene data un’attenzione specifica. «Non è così nel Pnrr dell’Italia», ha sottolineato Bonomi, aggiungendo che occorre potenziare gli strumenti ordinari e varare interventi ad hoc.