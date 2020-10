Bonomi: «Governo non ascolta, sue decisioni unilaterali. Subito le risorse del Mes» Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a Sky Tg24 ha incalzato il governo sostenendo la necessità di «misure «serie, rapide e condivise». E ha aggiunto: «Abbiamo bisogno subito delle risorse del Mes».

«Serve un'operazione verità: è necessario raccontare agli italiani cosa serve. E servono decisioni rapide e condivise. Io questo non lo vedo» . Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi a Sky Tg24 a proposito dell’emergenza Covid. «Dobbiamo ragionare come una comunità», ha aggiunto Bonomi «o non riusciremo ad uscire da una crisi così forte». Ma «l'impressione è che si pensi più al dividendo elettorale che al futuro del Paese». E ancora: «Dobbiamo decidere se abbiamo dei politici o degli statisti». Non solo. «Tutti i decreti emergenziali si sono tradotti in risparmio e non in consumi. Perché la gente non si fida».

Bonomi: proteste italiani per errori e ritardi di Governo e Regioni



Per Bonomi «il senso civico mostrato dagli italiani» durante la pandemia «è stato rovinato da errori e ritardi di Governo e Regioni». La frattura della coesione sociale registrata in questi giorni è dovuta al fatto che «gli italiani ritengono di aver fatto un grosso sacrificio e di aver dato una grande dimostrazione di senso civico e oggi si trovano sconcertati e impauriti». Secondo Bonomi servono misure «serie, rapide e condivise» ma il Governo «non ascolta e prende decisioni unilaterali». Ad esempio, «ha deciso il blocco dei licenziamenti senza coinvolgerci».

«Abbiamo bisogno di risorse Mes subito



A proposito dell'emergenza Covid e degli strumenti per intervenire, il presidente di Confiondustria è stato perentorio: «Abbiamo bisogno subito delle risorse del Mes». E ha chiesto al Governo di «fare le scelte necessarie, perché il Paese non può rimanere inchiodato a questa discussione». Poi ha aggiunto che l’Italia è rimasta come anestetizzata dalla prospettiva dell'arrivo delle risorse del Recovery fund ma il percorso, come aveva già segnalato Confindustria, sarà lungo e le risorse europee non arriveranno prima di un anno.

«Decreto Ristori ancora non esiste»



Quanto al decreto Ristori «stiamo parlando di un decreto che ancora non esiste: dopo 72 ore dall'annuncio c'è una bozza e non abbiamo neanche gli allegati». Di qui l’accusa: «Stiamo ragionando su qualcosa che non esiste». Perplessità anche sull’ultimo Dpcm: «Stando alle dichiarazioni del premier credo si sia intervenuto dove il contatto non è controllato. Hanno fatto questi interventi per scoraggiare gli italiani a non uscire di casa. Ognuno faccia la lettura che vuole».