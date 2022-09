Bonomi: «Verso nuovo umanesimo industriale. Serve rivoluzione nei tempi di lavoro». Il monito del Papa sulle Borse

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’economia che assume connotati umani se i denari dei samaritani di quelli di Giuda. È il messaggio lanciato dal Papa, in occasione dell’assemblea pubblica di Confindustria che si è riunita nella Sala Nervi in Vaticano, in occasione dell’udienza di Bergoglio. «La Chiesa fin dagli inizi ha accolto nel suo seno anche mercanti, precursori dei moderni imprenditori», ha detto il Papa, e «nel Vangelo non ci sono soltanto i trenta denari di Giuda» ma anche i «due denari» del Samaritano. In effetti, ha continuato Bergoglio, «lo stesso denaro può essere usato, ieri come oggi, per tradire e vendere un amico o per salvare una vittima. Lo vediamo tutti i giorni quando i denari di Giuda e quelli del buon samaritano convivono negli stessi mercati, nelle stesse borse valori, nelle stesse piazze. L’economia cresce e diventa umana quando i denari dei samaritani diventano più numerosi di quelli di Giuda».

Tasse non sono usurpazione ma cuore patto sociale

L’intervento del Papa si è focalizzato anche sul tema fisco. Le tasse sono «una forma di condivisione spesso non capita», ha dettoa. «Il patto fiscale è il cuore del patto sociale. Le tasse sono anche una forma di condivisione della ricchezza, così che essa diventa beni comuni, beni pubblici: scuola, sanità, diritti, cura, scienza, cultura, patrimonio». Le tasse «devono essere giuste, eque, fissate in base alla capacità contributiva di ciascuno, come recita la Costituzione. Il sistema e l’amministrazione fiscale devono essere efficienti e non corrotti. Ma non bisogna considerare le tasse come un’usurpazione. Sono un’alta forma di condivisione di beni, il cuore del patto sociale».

«Imprenditori creino lavoro, specie per i giovani»



Nel suo discorso Papa Francesco ha sottolineato che «un’altra via di condivisione è la creazione di lavoro, lavoro per tutti, in particolare per i giovani. I giovani hanno bisogno della vostra fiducia, e voi avete bisogno dei giovani, perché le imprese senza giovani perdono innovazione, energia, entusiasmo». Per il Pontefice «da sempre il lavoro è una forma di comunione di ricchezza: assumendo persone voi state già distribuendo i vostri beni, state già creando ricchezza condivisa. Ogni nuovo posto di lavoro creato è una fetta di ricchezza condivisa in modo dinamico. Sta anche qui la centralità del lavoro nell’economia e la sua grande dignità».

«Se differenza stipendi troppo alta si ammala società»

Parlando di fronte agli industriali, il Papa ha poi detto che creare lavoro «genera una certa uguaglianza nelle vostre imprese e nella società. È vero che nelle imprese esiste la gerarchia, è vero che esistono funzioni e salari diversi, ma i salari non devono essere troppo diversi. Oggi la quota di valore che va al lavoro è troppo piccola, soprattutto se la confrontiamo con quella che va alle rendite finanziarie e agli stipendi dei top manager. Se la forbice tra gli stipendi più alti e quelli più bassi diventa troppo larga, si ammala la comunità aziendale, e presto si ammala la società».

«Basta donne cacciate via dal lavoro perché incinte»

Parlando “a braccio” nella Sala Nervi all’Assemblea di Confindustria il papa Francesco ha sottolineato: «Su questo aspetto della natalità alle volte una donna che è impiegata qui o lavora là ha paura a rimanere incinta. Perché c’è una realtà, non dico fra voi, ma c’è una realtà: appena incomincia a vedere la pancia la cacciano via. “No, no, tu non puoi rimanere incinta». Per favore, questo è un problema delle donne lavoratrici. Studiatelo, vedete come fare che una donna incinta possa andare avanti, sia col figlio che aspetta e sia col lavoro».