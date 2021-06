Bonomi: «Italia-Francia, comuni interessi sul fronte europeo»

2' di lettura

«In questa 2 giorni credo sia emersa forte l’importanza della nostra formula, dei comuni interessi che abbiamo sul fronte europeo, fondato sull’industria. Così possiamo rispondere alla nuove sfide della crescita, dell’inclusione». Lo ha sottolineato Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, al termine del Terzo forum economico Confindustria-Medef. «Possiamo contare su una ’congiunzione astrale’ importante, si sta rafforzando il partenariato tra i nostri due Paesi grazie all’asse che si è formato tra Draghi e Macron». ha continuato Bonomi.

I settori: dall’automotive allo spazio

Il presidente di Confindustria ha ribadito la volontà delle imprese di lavorare insieme come sancito dalla dichiarazione comune firmata con il collega delle industrie francesi, Geoffroy Roux de Bezieux. Due i settori più importanti: l’automotive e l’aerospazio. «La recente nascita di Stellantis è un traino all’innovazione comune ma che va estesa a tutta filiera e non concentrata sulle due società anche per far fronte alle sfide sui mercati internazionali», spiega ancora Bonomi guardando all’importanza di «coinvolgere su questo i due governi». Sull’aerospazio, invece, c’è una progettualità comune da rafforzare visto che Francia e Italia vantano eccellenze mondiali».

Firmato un documento in dieci punti

«Per rendere più rapida la ripresa, la parola d’ordine è la fiducia. I nostri imprenditori si impegnano a investire e ad innovare. Spetta invece ai nostri due governi inviare un segnale forte a cittadini e imprese, sia dal punto di vista economico che da quello sanitario» ha concluso Bonomi. Il terzo Forum economico Confindustria-Medef, due giorni di incontri a tutto campo per definire una strategia comune sulle prossime sfide e le prossime opportunità disegnate dai piani di resistenza e resilienza, si è chiuso con una dichiarazione congiunta,. Dieci i punti del programma comune sottoscritti dai presidenti Carlo Bonomi e Geoffroy Roux de Bezieux, dall’occupazione alla transizione digitale, dalle riforme strutturali ai cambiamenti climatici, che comunque non potranno che in premessa ricordano come, «consapevoli delle proprie responsabilità» gli imprenditori italiani e francesi abbiano compiuto «ogni sforzo possibile per garantire il funzionamento delle economie».

Le priorità: dalla campagna di vaccinazione a un cloud Ue

Le ’confindustrie’ italiana e francese chiedono ora “uno sforzo eccezionale” su finanziamento dell’innovazione, semplificazione burocratica, rapidità nell’erogazione dei fondi Ue. La dichiarazione congiunta avverte che “i prossimi mesi saranno decisivi”, che i progetti del piano Next Generation Eu vanno ora “attuati senza indugio”. Nel mettere a fuoco dieci punti chiave gli industriali dei due Paesi invocano, tra l’altro, “un accento forte sulle riforme strutturali” previste dai pnrr, ed una attenzione alla “dimensione sociale” perchè “è essenziale sostenere l’inclusione e l’occupabilità dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro”. Tra le priorità indicate dagli industriali italiani e francesi, che in questa fase sul fronte dell’emergenza Covid “invitano i due Governi a intensificare ulteriormente la campagna di vaccinazione”, e considerano “indispensabile” ora una “graduale revoca delle misure restrittive” ed “in modo coordinato” nei diversi Paesi europei, viene sottolineata “l’urgenza di un cloud europeo, lo sviluppo delle competenze digitali per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro e l’equilibrio da trovare tra tra le sfide climatiche e le esigenze di produttività delle imprese”. Intanto le due associazioni di industriali guardano alla ’opportunità’ di confronto offerta dal prossimo B20, il business forum in occasione del G20, e si danno appuntamento per il prossimo forum economico bilaterale Confindustria-Medef, un appuntamento annuale, a Parigi nell’autunno 2022.