Bonomi: «L’hub di Confindustria è simbolo dell’impegno delle imprese. Non abbassare la guardia sui vaccini»

«Per me è un onore e un privilegio testimoniare con orgoglio il senso di responsabilità che le imprese hanno dimostrato da più di un anno per aiutare a uscire dalla crisi sanitaria. Questo hub è simbolo con cui vogliamo testimoniare l’impegno di Confindustria e delle imprese a supporto del Paese e a fianco delle istituzioni». Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, durante la conferenza stampa di inaugurazione del nuovo hub vaccinale allestito presso l’Auditorium della Tecnica di Confindustria e gestito dalla Regione Lazio. «A fianco delle istituzioni - ha sottolineato il presidente Bonomi - oltre 7mila imprese hanno dato la propria disponibilità come hub di collettività, perché questo è quanto serve per uscire dalla crisi».

La sala del nuovo centro vaccinale di Confindustria a Roma dove i pazienti attenderanno dopo la somministrazione del vaccino

Bonomi: «Non abbassare la guardia sui vaccini, Paese non ancora fuori rischio»

«L'accordo sui vaccini in azienda è la più grande testimonianza di collaborazione tra istituzioni e imprese. Dobbiamo continuare ad accelerare e non abbassare la guardia perché il paese non è ancora uscito dalla pandemia: siamo sulla giusta strada, ma non siamo ancora fuori. Anzi giugno e luglio saranno determinanti per impegnarci ancora più fondo», ha ricordato il presidente degli industriali italiani.

Le postazioni dove verrà somministrato il vaccino nell’hub vaccinale di Confindustria a Roma

Speranza: «Serve un patto per il paese, nessuno vince da solo»

«Nessuno ce la fa da solo, non basta un ministro, un assessore, un commissario. Non basta neanche il governo da solo ma serve un grande patto paese che declini e gestisca questa fase, speriamo l'ultima, di una pandemia che ci ha pesantemente ferito per poter programmare il futuro: trasformare una crisi in cui ancora siamo in una grande opportunità di ripartenza», ha detto all’inaugurazione il ministro della Salute Roberto Speranza. «Un patto - ha sottolineato - in cui ciascuno faccia la propria parte fino in fondo. Ci possiamo arrivare perché questo è un grande Paese che sa essere all'altezza delle attese dei cittadini e che ha le energie e le competenze che ho avuto le energie e le competenze per gestire mesi difficili di emergenza e ora per programmare il futuro. E anche questo hub ha dunque un messaggio di ragionata fiducia per una sfida che sapremo vincere».

Bonomi: «Bene Patto Paese, tempo scuse è finito»

«Patto Paese? Mi ritrovo nelle parole del ministro Speranza, ricordo che a già settembre dell’anno scorso all’assemblea pubblica di Confindustria avevo chiesto un patto per l’Italia, perché solo lavorando tutti insieme riusciremo a uscire forti da questa crisi», ha precisato il presidente di Confindustria.



Il ministro: «Servono ancora precauzioni»

«Sono sempre molto cauto, prudente, ma credo che, restando con i piedi per terra, possiamo dare un messaggio di ragionata fiducia. Ancora il virus circola, dobbiamo stare attenti, prendere ancora tante precauzioni e soprattutto accelerare questa campagna di vaccinazione. Ma tocchiamo con mano una fase già diversa, le vaccinazioni effettuate ci consentono di programmare i prossimi mesi con ragionata fiducia», ha ricordato il ministro Speranza. E ha sottolineato che ogni volta «che un hub parte, che avvia il suo lavoro è un contributo fondamentale al nostro obiettivo: chiudere questa stagione cosi’ drammatica».