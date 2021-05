Plastic tax, Bonomi: «Direttiva Ue sulla plastica monouso uccide la manifattura»

1' di lettura

C’è «forte preoccupazione per l’ultima bozza della direttiva europea sulla plastica monouso». Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi all’inaugurazione dell’hub italiano di Gaia X, progetto europeo per la generazione di un’infrastruttura di dati per l’Europa. Bonomi ha espresso l’auspicio di un intervento del commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni. Il testo, ha sottolineato Bonomi, è «fortemente pregiudizievole nei confronti dell’industria italiana, di quella tedesca e dell’intera industria europea».

La preoccupazione per l’impatto della direttiva

«Credo che la impropria, ingiustificata e sproporzionata applicazione della direttiva potrebbe - ha dichiarato Bonomi - sottoporre l’industria italiana ed europea a un’interpretazione giuridicamente infondata, del tutto inaccettabile per gli interessi nazionali».

Chiesto l’intervento del commissario Gentiloni

Bonomi ha detto di aver scritto al commissario Gentiloni «chiedendo un suo intervento con riserva formale al testo, spero che questo venga fatto, perche’ altrimenti sarebbe un danno enorme per l’industria italiana». Da un lato si pensa a un progetto europeo «strategico come Gaia-X, dall’altro uccidiamo la manifattura».