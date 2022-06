Bonomi: dal ministro Orlando nessuna proposta su salari e taglio del cuneo fiscale

Bonomi ribadisce la propria contrarietà al modo in cui sono stati tassati gli extra-profitti dell’energia, problema che avrebbe dovuto essere affrontato alla radice imponendo un tetto ai prezzi. «Solo così - spiega Bonomi - avremmo evitato alla radice questi extraprofitti, che invece ora in grandissima parte sono ancora pagati da famiglie e imprese».

Ipotesi di un tetto al prezzo del gas che ora è finalmente entrata nella discussione in Europa («si parla di un’ipotesi di 60 euro, Draghi è stato molto bravo a portare questa posizione), anche se guardando agli ostacoli posti da Austria, Germania e Olanda la strada pare ancora in salita.

L’invasione russa in Ucraina e il nuovo ordine mondiale

Sullo sfondo restano le difficoltà create dall’invasione della Russia in Ucraina, con il meccanismo delle sanzioni che se ha congelato gli stock esteri della Banca Centrale non ha potuto ancora intaccare i flussi, che in grandissima parte derivano proprio dalle vendite di gas. «Così come sono strutturate - spiega - è evidente che le sanzioni non stanno ancora producendo un grandissimo effetto».

L’auspicio è quello del raggiungimento di una pace veloce, anche se in parallelo occorre iniziare a ragionare sull’assetto geopolitico futuro. Ragionamento da sviluppare in modo pragmatico, riflettendo sul fatto che di fatto si stanno gettando «i pilastri del nuovo ordine mondiale».

«Cina e Russia detengono le materie prime, risorse vitali per l’Europa e in particolare per un paese di trasformazione come l’Italia. Un reshoring parziale potrà avvenire, ad esempio per le tecnologie. Ma dobbiamo essere realistici e capire come poter continuare ad accedere alle commodity. Ecco perché credo che piuttosto che puntare ad un contrapposizione per blocchi il processo di pace dovrà tenere conto anche di Cina e Russia».