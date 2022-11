Fisco, Bonomi: «Per taglio cuneo possibili risorse per 40-50 miliardi»

Trivelle: produzione in sicurezza è interesse Paese

Poi sposta lo sguardo sullo sblocca trivelle che sta creando parecchie frizioni anche all’interno della maggioranza. «Mi sembra che nel provvedimento sia stata identificata una zona ad oltre diciotto chilometri dalla costa che dovrebbe scongiurare quegli effetti di bradisismo che preoccupano», precisa con riferimento alla mossa del governo di riattivare le trivellazioni in Alto Adriatico per ottenere nuovi flussi di gas metano. «Credo - prosegue - che siamo in un momento in cui tutti stiamo soffrendo, abbiamo ricevuto tutti le bollette di conguaglio delle spese condominiali, non c’è una famiglia italiana che non sia stata colpita. Noi negli anni novanta avevamo una produzione nazionale di venti miliardi di metri cubi, oggi siamo a poco più di due»”. Poter pensare di avere un ulteriore impulso della produzione nazionale in sicurezza, chiarisce, «è nell’interesse di questo paese. Non sono un geologo quindi saranno i tecnici a dire quali giacimenti potranno essere utilizzati con sicurezza rispetto a eventuali impatti ambientali».

Migranti: attenti alle strumentalizzazioni

Quindi un passaggio sui migranti. «È un tema che si presta a strumentalizzazioni. Bisognerebbe stare nel merito delle cose, dispiace che questa strumentalizzazione porti a tensioni con alcuni stati membri quando bisognerebbe sedersi intorno a un tavolo e lavorare alla riforma del patto di stabilità. Bisognerebbe tutti lavorare nell’interesse del Paese».

Milano-Cortina: commissari o non faremo in tempo

Dai giornalisti arriva anche una domanda sulle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. «C’è il commissario, sarà necessario per arrivare a compimento di alcune infrastrutture fondamentali di commissariare, avere due-tre commissari per alcune opere fondamentali, perché sennò non riusciremo ad averle in tempo».

Dl aiuti: Baroni, per ora annunci attendiamo fatti

«Siamo agli annunci, non credo ci si misuri sugli annunci ma sui fatti. Alcune cose riteniamo possano essere utili, ad esempio la riapertura di produzioni nazionali di idurocarburi». È il commento di Giovanni Baroni, presidente della Piccola industria di Confindustria alle ultime misure dell’esecutivo in campo economico fatto a margine del suo intervento a Mogliano Veneto. «Non vorremmo però trovarci nelle situazioni ad esempio del rigassificatore di Piombino o delle centinaia di impianti di energia fotivoltaica bloccati al palo». Relativamente ai progetti di trivellazione in Alto Adriatico, Baroni ha detto di ritenere che vi siano «le competenze per fare le cose per bene. L’industria ha sempre migliorato tecnologie, impatti ambientali, la sicurezza dei lavoratori. Gli strumenti - ha proseguito - ci sono tutti per un approccio rigoroso e scientifico. I croati, del resto, fanno abbondante utilizzo di questi giacimenti».