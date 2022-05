Bonomi: per finanziare il taglio del cuneo fiscale restituite 16 miliardi alle imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’«ulteriore proposta» su come reperire le risorse per un taglio del cuneo contributivo da 16 miliardi come prospettato da Confindustria è arrivata dal presidente degli industriali, Carlo Bonomi: «Sulla cassa integrazione ordinaria le imprese versano ogni anno 3 miliardi e ricevono prestazioni tra i 500 ed i 600 milioni. Nel periodo 2010-2019 noi abbiamo dato allo Stato 16,7 miliardi in più, nostri soldi che servono per le prestazioni delle nostre imprese. Soldi che versano le imprese. Bene, questi 16,7 miliardi che sono soldi nostri versati allo Stato, potete ridarceli sul cuneo fiscale a favore dei lavoratori?».

Bonomi, intervenuto all’assemblea di Federalimentare in corso alla 21esima edizione di Cibus, ha espresso il parere degli indutriali sul nuovo decreto aiuti varato dal governo: «Non ci convince la parte relativa al fatto che si affrontano i temi più importanti con i bonus e le una tantum. Noi abbiamo proposto degli interventi strutturali perché riteniamo che sia il momento per intervenire in questo modo sui gap decennali del Paese». Ma ha aggiunto: «C’è comunque una parte che ci convince che è il tentativo di sburocratizzare le pratiche legate alla realizzazione dei nuovi impianti di rinnovabili».

«Contro la crisi strada maestra è taglio del cuneo fiscale»

Secondo il presidente di Confindustria «dall’inizio dell’anno sono stati fatti interventi per 30 miliardi. L’anno scorso la legge di bilancio era di 24, vuol dire che di soldi ne sono stati stanziati e che le risorse ci sono, ma non si vogliono fare interventi strutturali». Bonomi ha sottolineato che «una via d’uscita dalla crisi economica che attanaglia il paese noi l’avevamo proposta ed era il taglio del cuneo fiscale, ma nessuno ci ha voluto seguire. Tutti quelli che adesso si sbracciano a chiedere di rafforzare i salari e il potere d’acquisto dei cittadini dove erano quando noi avanzavamo questa proposta?».

«Aspetto una proposta di Orlando su salari»



Poi Bonomi ha aggiunto: «Noi abbiamo fatto una proposta affinché chi ha un reddito di 35mila euro percepisca 1.223 euro. Si tratta una mensilità in più e di fronte a una proposta del genere mi aspetterei che tutti fossimo d’accordo. Il ministro Orlando la scorsa settimana ha detto che avrebbe fatto una proposta, ma io non l’ho ancora ricevuta. Attendo fiducioso perché immagino sia migliorativa».

Il leader degli industriali ha ricordato: «Era lo scorso autunno quando abbiamo illustrato la nostra road map per arrivare al taglio del cuneo fiscale per riutilizzare i 16 miliardi di extra gettito fiscale. Risorse dei cittadini e che noi proponevamo tornassero ai cittadini. Confindustria è convinta che ci sia una crisi che vada affrontata rafforzando il potere d'acquisto dei cittadini. Non ci siamo limitati ai proclami, lo abbiamo dimostrato con una proposta concreta che nessuno ha voluto appoggiare».