Bonomi: obbligo di vaccino, aggiorniamo i protocolli di sicurezza con i sindacati

«Per Confindustria l’obbligo vaccinale nei luogi di lavoro e nella scuola è doveroso, il green pass obbligatorio. Ma è troppo facile rimandare la palla alla politica. C’è una differenza di posizione tra i partiti che difficilmente potrà farci arrivare a una legge. Ma possiamo aggiornare i protocolli di sicurezza. Io sono pronto anche oggi se i sindacati si vogliono sedere a un tavolo. Siamo una comunità». Al Meeting di Rimini il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha risposto così sul tema caldo dei vaccini, nel corso del suo intervento che ha spaziato dal Covid alla ripresa economica, dal futuro delle riforme ai provvedimenti del governo che hanno maggiore impatto sulle imprese.

L’appello ai sindacati sui vaccini

«Sul vaccini - ha detto Bonomi - non abbiamo tempo da perdere. La situazione è analoga a quella che avemmo per la polio negli anni sessanta. Un anno di discussione costò 10 mila bambini. Siamo nella stessa situazione. Dobbiamo sederci a un tavolo, discutere. Io sono pronto. Come corpi intermedi abbiamo una grande responsabilità. Anche in Confindustria forse non tutti sono d’accordo ma io preferisco un associato in meno ma fare quello che davvero serve al Paese».

In autunno rischio politico sulle riforme

Il presidente di Confindustria si è detto preoccupato dai possibili effetti della congiuntura politica: «Temo che in autunno l’azione del governo venga fermata e non ce lo possiamo permettere. Abbiamo davanti due passaggi importanti: le amministrative in grandi città e dal 3 agosto il semestre bianco. I distinguo dei partiti sono già iniziati. Sono molto preoccupato che l’azione del governo sulle riforme sia rallentata da una maggioranza eterogenea», conclude. Mentre l’Italia ha davanti a sé «un’occasione storica se vogliamo creare uno Stato moderno, efficiente e inclusivo». Premettendo che Confindustria «non dà mai giudizi al governo ma ai singoli provvedimenti», ha detto di riconoscere a Draghi «di aver accelerato una campagna vaccinale fondamentale. Ora porti avanti le riforme. Perché, anche se c’è una ripresa in corso, «di strada da fare il Paese ne ha ancora tanta».



Pagare più e meglio giovani e donne

Davanti alla platea di giovani del Meeting di Comunione e liberazione, Bonomi ha sottolineato: «Dobbiamo pagare di più e meglio giovani e donne. È un processo culturale che dobbiamo portare avanti per costruire l’idea di comunità larga ed inclusiva».

Delocalizzazioni delle imprese, no a decreti punitivi

«Noi - spiega Bonomi riferendosi al decreto governativo attualmente in gestazione contro le delocalizzazioni - abbiamo una interlocuzione con tutti i partiti. Dispiace che questo Paese non prende mai atto della realtà. Il Paese è stato tenuto insieme dalla industria manifatturiera. Negli altri Paesi per quel settore ci sarebbe stato un atto di riguardo, qui no. Qui Orlando e Todde (ministro del Lavoro e viceministra allo Sviluppo economico, ndr) pensano di colpire con un dl le imprese sull’onda dell’emotività di due o tre casi che hanno ben altra origine e su cui dobbiamo intervenire. Stiamo investendo e il tuo asset lo dovresti proteggere. Ci vuole reciprocità. E allora, caro Stato mi devi 58 miliardi? Dammeli. Non dovevi chiudere 1.300 imprese pubbliche?. Perché non lo fai? Perché sono poltronifici». Bonomi invita quindi il governo a «lavorare insieme per attrarre non per punire, invece c’è sempre questo intento punitivo».