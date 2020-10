Bonomi all’assemblea di Assolombarda: «Ora riforme per cambiare il Paese» Dal presidente di Confindustria la richiesta di un piano organico per la crescita. Spada (Assolombarda): lasciamoci alle spalle l’Italia del non fare. di Luca Orlando

«Non saranno i soldi a cambiare il Paese - spiega Carlo Bonomi -, ora servono le riforme». «Lasciamoci alle spalle l’epoca del non fare - scandisce Alessandro Spada - perché la non concretezza è il più grande limite italiano».

Dal presidente di Confindustria e dal numero uno di Assolombarda, insieme a Milano in occasione dell’assemblea della maggiore territoriale delle confederazione, il messaggio alla politica è univoco: lasciarsi alle spalle la logica dell’emergenza per impostare una strategia di lungo periodo, che poggi sulla capacità delle imprese.

Che già a partire dal titolo dell’assemblea (“Qui ogni impresa è possibile”) sono considerate non solo i principali motori dello sviluppo ma anche le maggiori armi che alimentano l’ottimismo, nonostante tutto.

Proposte per lo sviluppo

«E’ un momento di grande difficoltà - osserva Bonomi - ma anche di grandi opportunità, di riscatto nazionale». Perché se i numeri attuali sono da scenario «di guerra» tuttavia l’industria in questi mesi è protagonista di un rimbalzo, industria che rappresenta oggi «una locomotiva da sostenere, accelerandone la velocità».

Spinta da realizzare sfruttando al meglio il Recovery Fund come strumento di cambiamento, anzitutto per cambiare la Pubblica amministrazione. E come occasione per trasformare l’Italia in un paese normale, in grado di funzionare «senza commissari straordinari», osserva Bonomi; «in cui il modello Genova sia la normalità», rimarca Spada.

Proposte e non proteste - prosegue il numero uno di Confindustria - tese a ritrovare la strada dello sviluppo, voltando pagina rispetto ad una produttività che da 25 anni procede a passo lento rispetto ai competitor, per colpa in particolare dei numeri del settore pubblico.

Tre i valori da preservare vi è anche quello della collaborazione con il sindacato, che Bonomi invita al dialogo sul tema dei rinnovi contrattuali. «La strada giusta - spiega - è quella di sedersi al tavolo e parlarsi. Non è il momento di fare scioperi. I soldi nelle tasche dei lavoratori vanno messi ma in modo intelligente. Se poi al sindacato welfare e formazione non interessano lo dica e troviamo una soluzione. Ci sediamo ad un tavolo e ragioniamo. Di tutto abbiamo bisogno tranne che di scioperi».