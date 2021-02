Bonomi: pronti ad aprire le fabbriche per le vaccinazioni Potremmo vaccinare più di 12 milioni di persone. Blocco selettivo dei licenziamenti e cancellare l’Irap

«Pronti ad aprire le fabbriche per immunizzare dipendenti e familiari». Lo dice in una intervista a Repubblica Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. «Siamo d’accordo con l’impostazione del presidente Draghi di coinvolgere i privati nel piano vaccinale - afferma -. I dipendenti delle aziende aderenti a Confindustria sono circa 5,5 milioni, se consideriamo una media di 2,3 componenti per nucleo familiare potremmo vaccinare più di 12 milioni di persone».

Sui vaccini inviata proposta a Draghi

«Siamo disposti a mettere le fabbriche a disposizione delle comunità territoriali – spiega il numero uno di Confindustria – nell’ambito del piano nazionale delle vaccinazioni. Abbiamo già inviato una nostra proposta operativa a Palazzo Chigi. Dobbiamo fare come all'estero dove si stanno utilizzando le fiere, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie. Insomma strutture già esistenti. Si può benissimo fare anche in Italia. Confindustria ha già offerto alla Regione Lazio il suo centro congressi».

Su giovani e fisco le imprese condividono Draghi

«Quella del “governo amico” è un’espressione che non mi piace. Sono certo, però, che il presidente Draghi ascolterà le imprese perché ha ben presente il loro valore e cosa rappresenta il sistema industriale italiano. Draghi saprà ascoltarci: confido tramontata la vecchia liturgia degli incontri separati. Imprese e sindacati devono essere ascoltati insieme per trovare soluzioni rapide ed efficaci». Poi Bonomi aggiunge: «Nel discorso programmatico ho ritrovato cose che Confindustria dice da tempo. Due esempi: che non possiamo scaricare sui giovani l'incremento del debito pubblico; che una riforma del fisco non si può fare a colpi di bonus bensì in maniera organica - afferma -. La discontinuità è Draghi».

Blocco dei licenziamenti selettivo

«Siamo favorevoli ad una proroga selettiva che riguardi esclusivamente le aziende che operano nei settori che non possono ricorrere alla cassa integrazione ordinaria.

Tutte le imprese industriali, quelle che finanziano la cassa integrazione, hanno a disposizione 52 settimane di cassa ordinaria per l'intero 2021. Queste aziende possono utilizzarla senza protrarre il blocco dei licenziamenti. Peraltro mentre la Cig Covid è a carico della fiscalità generale, quella ordinaria è pagata dalle imprese. Versiamo all’Inps tre miliardi l’anno per ricevere prestazioni pari a 600 milioni. L’industria italiana è contributore netto per 2,4 miliardi annui all’Inps. Sbloccare i licenziamenti non vuoi dire affatto che ci sarà la corsa a licenziare».

Serve un ammortizzatore universale

Per Bonomi, «bisogna introdurre un ammortizzatore universale, valido per tutti i lavoratori e per tutti i settori. E ovviamente pagato in egual misura da tutte le categorie produttive. Siamo favorevoli a rafforzare l'assegno di ricollocazione. E serve avviare politiche attive peri il lavoro, in collaborazione tra pubblico e privato, tanto più dopo il chiaro fallimento del reddito di cittadinanza come strumento per le politiche attive».