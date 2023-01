Bonomi a Radio 24: in primo semestre difficoltà sul Pil, poi robusta ripresa

I punti chiave Inflazione per fine anno intorno al 5-6%

«Avremo un anno caratterizzato per i primi sei mesi da alcune difficoltà. Nel secondo semestre l’economia dovrebbe riprendere in maniera robusta. Temiamo però una frenata degli investimenti, ed è il motivo per cui Confindustria, anche durante la discussione della legge di Bilancio, ha spinto molto il governo per stimolarli». Così il presidente Carlo Bonomi, a Radio 24, rispondendo sull’andamento dell’economia e un’eventuale recessione. «Auspichiamo ci siano strumenti di supporto alle imprese finalizzati agli investimenti. Dobbiamo avere l’ossessione della crescita - ha detto - e la facciamo solo se siamo competitivi».



Inflazione per fine anno intorno al 5-6%

«Stimiamo per la fine dell’anno di avere di avere una inflazione intorno al 5-6%», se non ci dovesse essere un ulteriore aumento del prezzo del gas» secondo il presidente Bonomi. «La nostra è una inflazione da importazione dovuta alla fiammata dei costi delle materie prime, soprattutto energetiche. Se il prezzo del gas si dovesse mantenere ai livelli odierni, è presumibile pensare che nel secondo semestre, a partire da settembre si riduca in maniera molto forte». Fino ad agosto «continueremo a scontare il picco di agosto 2022», ha aggiunto.