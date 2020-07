Bonomi ai sindacati: con i nuovi contratti ridefiniamo il lavoro Il presidente di Confindustria: contro ogni violenza le forze dell’impresa e del lavoro devono essere totalmente solidali

Confindustria, ecco la squadra di Carlo Bonomi

Il presidente di Confindustria: contro ogni violenza le forze dell’impresa e del lavoro devono essere totalmente solidali

1' di lettura

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi propone ai sindacati di condividere, già nei prossimi mesi, una ridefizione del lavoro a partire dai prossimi rinnovi contrattuali. I quali, spiega il leader degli industriali in una lettera al Messaggero, «non possono essere affrontati col vecchio meccanismo dello scambio tra salario e orario. Nei contratti dobbiamo, tutti insieme, realizzare una vera e propria ridefinizione del lavoro, guardando alle filiere e alle aziende. Non considerando solo turni e orari e retribuzioni nazionali, ma obiettivi incentivati di produttività e innalzamento del capitale umano, diritti alla formazione permanente, al welfare sussidiario e alla conciliazione dei tempi di lavoro con la cura parentale».

Leggi anche Busta con proiettile al presidente di Confindustria Bergamo Stefano Scaglia

Per Bonomi si tratta di «un compito essenziale, per rilanciare l’Italia. E ci auguriamo, in questo, che nessun equivoco possa sussistere tra la chiarezza con cui imprese e sindacati confronteranno le rispettive posizioni, e visioni ideologiche di antagonismo che appartengono al passato».

Nella lettera il leader di Confindustria denuncia «proiettili e minacce di morte agli imprenditori» e lancia un appello: «Ciò che abbiamo imparato nella lotta al terrorismo non va dimenticato. Dagli anni Settanta, ogni qualvolta crisi profonde hanno colpito la nostra economia e società, la violenza ha preso piede, arruolato sostenitori e mietuto vittime approfittando delle divisioni sociali che, da dialettica fisiologica democratica, diventavano patologie senza controllo. Questa volta, va evitato. E non bastano l’unità e la fermezza delle istituzioni. Contro ogni violenza anche le forze dell’impresa e del lavoro devono essere totalmente solidali».