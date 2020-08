Bonomi: «Spesi 100 miliardi ma nodi irrisolti, vogliamo i contratti ma siano rivoluzionari» Lettera del leader degli industriali ai presidenti di tutte le associazioni del sistema Confindustria in occasione dei suoi primi 100 giorni al vertice della Confederazione: «Respingiamo polemiche e intimidazioni»

Lettera del leader degli industriali ai presidenti di tutte le associazioni del sistema Confindustria in occasione dei suoi primi 100 giorni al vertice della Confederazione: «Respingiamo polemiche e intimidazioni»

«Seppur vero che nessuno era preparato a gestire gli effetti di una pandemia di questa natura è altrettanto vero che tutti i provvedimenti messi in campo in questi mesi, che hanno impegnato risorse ingenti per circa 100 miliardi di euro, non hanno sciolto alcun nodo che imbriglia la crescita del nostro Paese». Il leader degli industriali, Carlo Bonomi, lo scrive in una lunga lettera interna inviata ai presidenti di tutte le associazioni del sistema di Confindustria in occasione, scrive, dei “primi 100 giorni da quando mi avete eletto”. Tra le molte riflessioni, in otto pagine, delle “misure pubbliche” in questi mesi di emergenza dice: “Ci hanno visto esprimere una forte criticità di fondo, rispettosa delle prerogative del Governo, ma fin qui irrisolta”; “I numerosi interventi specifici, i bonus frammentati e i nuovi fondi accesi presso ogni ministero, non sono stati certo la risposta articolata ed efficace che ci aspettavamo”.

«Sì al rinnovo dei contratti ma li vogliamo rivoluzionari»

“All'accusa che i leader sindacali hanno rivolto a Confindustria di non volere i contratti abbiamo risposto con chiarezza che Confindustria i contratti li vuole sottoscrivere e rinnovare. Solo che li vogliamo 'rivoluzionari'” scrive il leader degli industriali. Contratti rivoluzionari “rispetto al vecchio scambio di inizio Novecento tra salari e orari”. “Non perchè siamo rivoluzionari noi, aggettivo che proprio non ci si addice, ma - spiega - perchè nel frattempo è il lavoro e sono le tecnologie, i mercati e i prodotti, le modalità per produrli e distribuirli, ad essersi rivoluzionati, tutti e infinite volte rispetto a decenni fa”. Bonomi , in vista del tavolo con i sindacati del 7 settembre, indica agli industriali che è una posizione da sostenere “con grande energia”, con “chiarezza e fermezza”, con “tutto l'equilibrio ma anche con tutta la risolutezza necessaria”.

«Cig per tutti e stop licenziamenti un errore»

La scelta del governo di estendere gli ammortizzatori sociali e vietare per legge i licenziamenti nel pieno dell'emergenza Covid “poteva essere giustificata”, ma “protarla ad oltranza è un errore molto rischioso” scrive Bonomi. “Più si protrae nel tempo il binomio 'cig per tutti-no licenziamenti' più gli effetti di questo congelamento” del lavoro “potrebbero essere pesanti, in termini sociali e per le imprese”, afferma. Per alcune, questa sorta di “anestesia” potrebbe significare “'al risveglio' l'avvio di procedure concorsuali”. Bonomi rilancia, invece, la necessità di una riforma delle politiche per il lavoro “profondamente diverse”, orientate verso politiche attive e non passive, già a cominciare dalla prossima legge di Bilancio. Una riforma “complessiva e di sistema”.

Le politiche attive del lavoro

Le politiche attive del lavoro “non possono essere attuate con il Reddito di cittadinanza”, la cui attuale configurazione va “smontata”, sostiene Bonomi. Bisogna “superare i limiti” dell'attuale sistema delle politiche del lavoro, puntando tra l'altro su formazione e riqualificazione professionale, ricollocazione e reimpiego, sottolinea inoltre il presidente di Confindustria facendo riferimento alla proposta di riforma “complessiva”, in dieci punti, inviata a metà luglio al governo e ai sindacati, “a fondamento della richiesta di non prorogare il blocco dei licenziamenti”. A questa proposta, prosegue, “il governo non ha risposto e ha confermato il divieto. I ministro Catalfo ha nominato una sua commissione tecnica di elaborazione di proposte, in cui le imprese non ci sono”.

Debito e nuove generazioni

“Un paese che deruba le giovani generazioni con un welfare squilibrato sulla previdenza e che li priva della formazione di base e permanente necessaria di fronte all'evolvere delle tecnologie, è un paese che rende ancor meno sostenibile il suo debito”, scrive ancora Bonomi. “Un paese che illude milioni di italiani sul perenne sostegno pubblico al reddito, dimentica che con un debito pubblico oltre il 160% del Pil verranno problemi seri il giorno in cui la Bce deciderà il rientro delle sue misure straordinarie - che esistono proprio perché 'a tempo' - e l'Italia non avrà un piano credibile di rientro del debito e di revisione della spesa-”. E ancora: “Un paese in cui oggi molti si illudono che i 209 miliardi di euro, in più anni, che spetteranno all'Italia dal recovery fund, siano un bancomat illimitato per ogni tipo di misura di dimentica che in poche settimane il governo deve predisporre un piano concreto di impieghi in linea con le precise priorità indicate dall'Unione: investimenti in nuove tecnologie e infrastrutture, sostenibilità ambientale e riforme organiche del welfare e del mercato del lavoro. E non certo per bonus a pioggia, conferme di quota 100 o per tagli alle tasse non sostenuti da revisioni strutturali della spesa. L'esatto opposto di quanto fatto finora. Senza più fingere di far mille audizioni come avvenuto con gli inutili Stati Generali, ma avendo il dovere oggi come governo di avanzare proposte concrete”.