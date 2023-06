Bonomi: usare il Mes nella politica industriale, su lavoro e cuneo iniziato un percorso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) da utilizzare come «elemento di politica industriale». È la richiesta del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, espressa al convegno dei Giovani imprenditori a Rapallo. «Non siamo né pro né contro il Mes - ha chiarito il leader degli industriali - ma chiediamo di utilizzare quelle risorse finanziarie a favore della crescita del Paese, non solo economica, ma anche sociale agganciandolo alla transizione».

«Sul lavoro e sul cuneo è iniziato un percorso»

Per Bonomi «il decreto lavoro credo che sia un inizio di un percorso come lo è stato il tavolo sul cuneo fiscale, che non poteva essere strutturale, ora la vera sfida sarà la prossima legge di bilancio dove ci aspettiamo che diventi strutturale». Sul superamento del decreto dignità, secondo Bonomi, «mezzo milione di assunti sono il segno che evidentemente era un freno».

Bonomi: «La politica non ci tiri a destra e sinistra»

«È un periodo complicato - ha commentato Bonomi -, ci avviciniamo alle elezioni e, come sempre, cercheranno di tirare Confindustria a destra e a sinistra, ci diranno contro questo e quello. Noi siamo una Confindustria autonoma, agovernativi e apartitici. Stiamo sui provvedimenti. Quando vanno bene diremo al governo bravi, sui temi che non ci piacciono non lo facciamo mai per una questione politica».