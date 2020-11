Bonori (Publicis): «Digitale e creatività, la nuova battaglia dei dati sostenibili»

È così. Apple, per esempio, ha lanciato il nuovo sistema operativo che di fatto permette alle persone di smettere di essere un bersaglio per le imprese, fornendo un’arma ai suoi utenti per difendersi dai messaggi pubblicitari. Scott Galloway in passato ha utilizzato un’espressione colorita che però rende molto bene l’idea: la pubblicità diventerà una tassa per i poveri. Se la fascia premium della popolazione, quello che in Italia si chiamava il five million club - le persone che consumano di più, più acculturate, benestanti e aperte all'innovazione - ha gli strumenti per difendersi dai messaggi pubblicitari e dalla comunicazione per le aziende, potrebbe diventare davvero una tassa poco rilevante che colpisce fasce della popolazione importanti dal punto di vista numerico, ma di solito meno attraenti per le imprese.

E la creatività come si inserisce in questo processo?

Pensiamo alla possibilità di personalizzare i messaggi in base al momento di consumo della persona, in base alla fase del ciclo di acquisto. Questo dà la possibilità ai creativi di personalizzare i messaggi in base alle audience, alle necessità, alle attitudini, e poi si entra in un’area in cui noi abbiamo sperimentato tanto, la creatività dinamica: usare anche l’automazione per utilizzare i dati e scalare le possibili soluzioni per parlare a un numero molto elevato di consumatori. Creatività dinamica, maggiore rilevanza, capacità di stare vicini ai consumatori, e avere una visione omnichannel. La digital transformation raggruppa tutto questo.

Compresi i processi d’acquisto.

Le piattaforme hanno occupato uno spazio molto grande, ma che non esaurisce il mondo delle persone. L’omnicanalità vuole l’esperienza fisica insieme a quella digitale: lavorare insieme in un equlibrio che può variare da una categoria merceologica a un’altra.I dati per chi opera sulle piattaforme sono stati spesso un limite perché quando esci da quel mondo non riesci a portarti dietro quella conoscenza. La prospettiva che le grandi aziende, le multinazionali e le aziende italiane devono avere è quella di costruirsi una loro indipendenza e autonomia nella gestione del dato. Utilizzando le piattaforme, ma non dipendendo unicamente da loro.