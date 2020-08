Bonus 110% - Il Codice Tutte le norme per fare la scelta giusta

Tutte le norme per fare la scelta giusta

1' di lettura

Tutte le regole che servono per capire i nuovi incentivi per la casa e sciogliere i dubbi, situazione per situazione. Dalle disposizioni del decreto Rilancio ai provvedimenti del ministero dello Sviluppo economico e dell'agenzia delle Entrate, tutte le norme sono raccolte in un unico fascicolo di 128 pagine, “Bonus 110% - Il Codice”, per una consultazione rapida ed efficace, che sarà in edicola con Il Sole 24 Ore di martedi 25 agosto.

Sottomano le regole essenziali, le misure che spiegano i singoli interventi agevolati e le asseverazioni dei professionisti oltre alle regole per il visto di conformità e la cessione del credito. Un fascicolo dedicato ai contribuenti e ai professionisti che consente di muoversi con agilità fra le norme e scoprire la migliore soluzione per la propria situazione e per quella dei propri clienti.

In edicola con Il Sole 24 Ore martedi 25 agosto a 0,50 euro oltre al prezzo del quotidiano.