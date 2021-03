Bonus 110%, dopo aver detratto le prime rate si può cedere il credito residuo

1' di lettura

Il quesito. Se per i lavori relativi al bonus del 110% decidessi di scegliere la detrazione in cinque anni, è possibile poi, in una delle annualità successive, cedere il credito rimanente, per esempio a una banca, oppure la decisione per la detrazione è definitiva?

E.R. - Trieste

La risposta. È possibile la cessione parziale del credito. Poiché la detrazione del 110% spetta in cinque rate annuali, la circolare 24/E/2020 ha chiarito, a pagina 38, che

il contribuente può decidere di fruire direttamente di una o più rate annuali di detrazione, a cominciare dalla prima, indicandole direttamente nella sua dichiarazione dei redditi, per poi cedere il credito corrispondente alle rate residue. In tale caso, la cessione dovrà avvenire in blocco, e non sarà più possibile riservarsi eventuali rate in detrazione nella dichiarazione, né revocare tale decisione.

Il quesito è tratto dall'inserto L'Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 29 marzo..

