Bonus 110%, con Il Sole 24 Ore arriva Il Codice Tutte le norme che regolano gli incentivi per i lavori di riqualificazione energetica e sismica in un unica guida a disposizione dei lettori del Sole 24 Ore

Il bonus 110% per la casa trova il suo Codice. Che raccoglie tutte le regole che bisogna conoscere per muoversi fra i nuovi incentivi per la casa. Le norme del decreto Rilancio, i provvedimenti del ministero dello Sviluppo economico e dell'agenzia delle Entrate sono riuniti per una consultazione rapida ed efficace in un unico fascicolo, “Bonus 110% - Il Codice”, che sarà in edicola con Il Sole 24 Ore martedì 25 agosto a 0,50 euro più il prezzo del quotidiano.

In questo modo sarà possibile avere sottomano le regole essenziali, le misure che spiegano gli interventi agevolati e le asseverazioni dei professionisti oltre alle indicazioni per il visto di conformità e la cessione del credito.

Un fascicolo dedicato ai contribuenti e ai professionisti che consente di muoversi con agilità fra le norme e scoprire la migliore soluzione per la propria situazione e per quella dei propri clienti. Permettendo, in particolare ai professionisti, di consultare con rapidità le fonti primarie per l'agevolazione del 110 per cento.

