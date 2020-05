Bonus al 110%, l’assemblea condominiale si fa via app

di Enrico Bronzo

EdiliziAcrobaticaSpa, azienda attiva nel settore dell'edilizia in doppia fune di sicurezza, lancia un'app in Italia destinata agli amministratori di condominio grazie alla quale, nonostante le restrizioni necessarie al contenimento dei contagi da Covid-19, sarà possibile tenere le periodiche assemblee. Si chiama EAcondominio ed è scaricabile da Ios e Android.

Potrà risultare molto utili per svolgere le assembleee straordinarie necessarie per deliberare i lavori per il bonus del 110 per cento .

Facile e comprensibile, EAcondominio, mette in connessione diretta l'amministratore con i suoi clienti, consentendogli di offrire loro un servizio digitale evoluto.



«L'idea di un'app per le riunioni condominiali- spiega Vincenzo Polimeni, head of sales di EdiliziAcrobatica - ci è venuta parlando con i tanti amministratori nostri clienti che lamentavano la difficoltà di tenersi in contatto con i condomini. Se da un lato la pandemia ha rimodulato i nostri abituali stili di vita, costringendoci al distanziamento sociale, dall'altro è necessario essere pronti a cogliere le occasioni che questi cambiamenti ci impongono. Ecco, dunque, che EAcondominio intercetta e risponde a una necessità concreta che si è venuta a creare in questo mese e mezzo: una necessità che solo lo scorso febbraio sembrava impensabile: tenere le riunioni di condominio da remoto, partecipando tutti da casa, votando, esprimendo pareri e opinioni, proprio come se si fosse tutti assieme nella stessa stanza, con estrema semplicità»



L'app EAcondominio è stata sviluppata in collaborazione con la software house Dieffe.Tech.

