Superbonus 110%, l'assemblea online o mista sblocca l'incentivo in condominio

di Saverio Fossati

Il superbonus e i sistemi termotecnici

Bisogna porsi il problema di far partire i lavori in tempi accettabili. Ogni situazione va valutata caso per caso, non esistono regole infallibili

Dopo il subbuglio causato dall’emendamento alla legge di conversione del Dl 125/2020, approvato dal Senato, che consente di passare alle teleassemblee con il «previo consenso» della sola maggioranza dei condòmini, vale la pena di esaminare realisticamente le possibilità offerte dall’attuale quadro normativo e sanitario. Altrimenti, tra progetti velleitari e sterili chiusure cavillose, i danneggiati finiranno con l’essere i soli condòmini, che non beneficeranno dell’occasione di sfruttare il superbonus del 110%.

Come evitare il contenzioso

Occorre evitare a tutti i costi il possibile contenzioso, che rischia di mandare a monte l’operazione superbonus. Proviamo a considerare che:

1) la valida alternativa della teleassemblea “totale”, anche con la semplice preventiva maggioranza dei condòmini consenzienti, è realisticamente possibile e senza contenziosi, un po’ come l’assemblea “mista”, solo se il condominio è medio-piccolo e se tutti sono effettivamente d’accordo a farla (in questa situazione anche l’unanimità preventiva ha un senso). In ogni caso l’amministratore deve avere una «mappa» di come l ’assemblea va a configurarsi;

2) la soluzione con meno vincoli formali sarebbe l’assemblea “mista”, convocata in maniera tradizionale in un luogo fisico e dove prima dell’inizio l’amministratore, che avrà indicato come possibile l’uso di una piattaforma telematica, si preoccupa di verificare il voto unanime degli intervenuti (presenti e remoti) sulla legittimità della partecipazione online. In questo modo, lavorando sul concetto di “consenso preventivo” di cui al comma 6 dell’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, si renderebbe inutile l’unanimità dei condòmini;