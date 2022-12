Bonus 200 euro: il 30 novembre ultimo giorno per richiederlo. Chi e come lo può fare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ultime ore per fare richiesta per l’indennità una tantum da 200 euro. Mercoledì 30 novembre sarà infatti l’ultimo giorno. I lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps possono inoltrare la domanda all’istituto; quelli iscritti esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria (le Casse) possono trasmettere la domanda direttamente a questi ultimi. Il sostegno è stato previsto dal decreto legge 50/2022.

Chi può fare domanda

Per quanto riguarda il canale Inps, in particolare, possono fare domanda: gli iscritti alla gestione speciale degli artigiani; gli iscritti alla gestione speciale dei commercianti; gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali; pescatori autonomi; liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici. Sono destinatari dell'indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

A chi inoltrare la richiesta

Se il lavoratore è iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (decreto legislativo 509/94 e decreto legislativo 103/96), la domanda di accesso all'indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all'Inps. Quanto invece al lavoratore autonomo iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.

I requisiti

Per beneficiare della prestazione, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti. Se i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta, hanno percepito – e quindi dichiarino – un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in base al decreto legge Aiuti-ter, l’indennità è maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro.

I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre: essere già iscritti alla gestione autonoma;

essere titolari di partita IVA attiva; aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).