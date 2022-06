Bonus 200 euro anche con lo stipendio di giugno. Ecco per chi

Nel messaggio 2505/2022 l’Inps fornisce, tra l’altro, una precisazione che, nella dinamica del pagamento dell’aiuto, assume particolare rilevanza. Viene affermato che il lavoratore può ricevere il bonus solo se risulta in forza all’azienda nel mese di luglio. Si rafforza, così, un principio sancito dall’impianto normativo che taglia fuori un considerevole numero di lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato anteriormente al 1° luglio. Se, poi, tali soggetti non risultano destinatari della Naspi nel mese di giugno, non potranno neanche richiedere i 200 all’Inps. Si pensi, per esempio, ai docenti non di ruolo del settore scolastico con incarico che termina il 30 giugno 2022 (si veda il Sole 24 Ore del 15 giugno).

A chi non si applica

La precisazione che i lavoratori devono risultare in forza nel mese di luglio, fa uscire di scena anche i dipendenti che lavorano in un’azienda che applica il calendario differito. In caso di cessazione del rapporto nel mese di giugno, il lavoratore nel mese di luglio percepisce una retribuzione che contiene le presenze del mese di giugno oltre ai ratei di mensilità aggiuntive, i permessi e le ferie residue e il Tfr. Tale cedolino non potrà contenere il bonus.

L’ente di previdenza chiarisce che l’erogazione dell’una tantum dovrà avvenire a cura dei datori di lavoro anche in caso di azzeramento della busta paga legata alla sospensione del rapporto di lavoro per effetto dell’intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - Cigo, Cigs, Fis o fondi di solidarietà, Cisoa o congedi). Inoltre, viene precisato che due dei requisiti obbligatori per legittimare il pagamento dell’aiuto (non essere pensionati, non ricevere il reddito di cittadinanza), devono sussistere nel mese di luglio.

Nella parte finale del messaggio l’Inps integra le istruzioni di redazione dei flussi uniemens, prevedendo la codifica anche per il bonus erogato con la retribuzione di giugno 2022.