Bonus 200 euro, per averne diritto non conta il reddito annuo complessivo

Domanda. Un lavoratore ha percepito nel mese di luglio i 200 euro di bonus, poiché rispettava la condizione di avere avuto, per almeno un mese tra il 1° gennaio e il 23 giugno 2022, un imponibile previdenziale inferiore a 2.692 euro. Se poi, nel corso dell'anno, il lavoratore matura un imponibile annuo superiore ai 35mila euro, deve restituire i 200 euro di bonus?

Risposta. Come previsto dall'articolo 31 del Dl 50/2022, l'indennità una tantum di 200 euro è stata erogata in luglio ai lavoratori dipendenti che hanno beneficiato dell'esonero Inps di 0,8 punti percentuali - ex articolo1, comma 121, della legge 234/2021 - nel periodo tra il 1° gennaio e il 23 giugno 2022 (circolare Inps 73/2022). Per i lavoratori dipendenti non era prevista, ai fini della concessione dei 200 euro in luglio, l'ulteriore condizione di possedere un reddito ai fini Irpef non superiore a 35mila euro. Pertanto, nel caso prospettato dal quesito, il lavoratore che ha percepito nel corso dell'anno un imponibile Irpef superiore a 35mila euro non dovrà restituire l'importo di 200 euro erogato dal datore di lavoro in luglio.

