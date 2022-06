Bonus 200 euro: così si prepara la busta paga di luglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’una tantum di 200 euro prevista dal decreto Aiuti (Dl 50/2022) rischia di appesantire non poco la gestione delle buste paga di luglio: infatti, se è vero che la misura avrà l’effetto di incrementare lo stipendio netto dei lavoratori, dall’altro canto avrà un notevole impatto operativo per i datori di lavoro e i professionisti che dovranno trattare i relativi adempimenti. In questo senso, il meccanismo applicativo disciplinato dal provvedimento rende il percorso tutt’altro che agevole.

In attesa delle specifiche che saranno rilasciate dall’Inps, proviamo a comprendere a chi spetta e con quali modalità sarà erogato il bonus ai lavoratori dipendenti (13,8 milioni beneficeranno della misura).

I requisiti

Potranno accedere all’agevolazione i lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022, per almeno una mensilità, abbiano fruito dell’esonero contributivo dello 0,8%, previsto dalla legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021, articolo 1, comma 121). La norma precisa che per poter ricevere l’una tantum i lavoratori non devono essere titolari di nessun tipo di trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria e non devono far parte di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza (articolo 32, commi 1 e 18). Per l’erogazione ai dipendenti, entra in campo il datore di lavoro: il primo step da attuare, già a partire da questi giorni, è quello di individuare i lavoratori che nel primo quadrimestre dell’anno hanno usufruito dell’esonero dello 0,80% come sopra descritto, perché solo questi hanno diritto di ricevere il beneficio.

I neoassunti

Qui sorge un primo ostacolo, perché nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto successivamente, ad esempio a maggio, il nuovo datore di lavoro non può sapere se ha goduto o meno dell’esonero contributivo dello 0,8% durante il precedente rapporto: in questa ipotesi, quindi, il dipendente, per poter accedere all’una tantum, sarà tenuto a dichiarare la condizione della fruizione dell’esonero da un altro datore di lavoro.

Un’altra criticità nasce se la situazione appena descritta si verifica a ridosso, ad esempio, di fine luglio, quando il lavoratore ha interrotto un precedente rapporto di lavoro dipendente nelle prime settimane del medesimo mese: per incassare l’una tantum dal nuovo datore, oltre alla dichiarazione richiesta dal decreto, dovrà anche comunicare di aver goduto dell’esonero contributivo nel primo quadrimestre 2022 e di non percepire dal vecchio datore i 200 euro di bonus nell’ultimo cedolino di luglio.