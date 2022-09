Bonus da 200 euro: domande oggi al via per 3 milioni di autonomi

A complicare un po’ l’avvio - paradossalmente - per le Casse potrebbe essere il nuovo bonus da 150 euro previsto dal Dl Aiuti ter (Dl 144/2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 223 del 23 settembre e in vigore da sabato 24 settembre), riservato però a chi nel 2021 è rimasto sotto i 20mila euro di reddito complessivo. Le Casse si stanno orientando, in corsa, verso un’unica domanda che consenta anche a chi ne ha diritto di “prenotare” i 150 euro.

Anche se l’inserimento all’ultimo momento di questa novità nella piattaforma e nei moduli rischia di mandare in affanno, almeno nelle prime ore, la macchina organizzativa, “tarata” in un primo tempo sul meccanismo dei 200 euro.

D’altro canto, però, formalmente il nuovo sostegno previsto dal Dl 144/2022 si aggiunge al precedente, senza modificare i requisiti, a parte il reddito di accesso. E infatti il decreto non fa cenno a nuove domande per ottenerlo né rinvia l’erogazione a un ulteriore decreto attuativo. Di fatto, quindi, non dovrebbero esserci ostacoli per chi si trova sotto i 20mila euro di reddito a chiedere i due bonus e a ottenere con un’unica domanda un “assegno” da 350 euro.

A tenere sotto controllo la spesa sarà un monitoraggio costante: ogni settimana l’Inps e le Casse invieranno un report sulle domande ricevute e ammesse e otterranno man mano dal ministero del Lavoro il via libera al pagamento oppure lo stop all’erogazione, nell’ipotesi di sforamento del budget.

A disposizione per tutti gli autonomi c’è un miliardo: 600 milioni per il bonus di 200 euro (di cui 95,6 riservati ai liberi professionisti) e altri 412 milioni per i 150 euro (senza quote riservate). Secondo l’Adepp, la capienza dovrebbe essere sufficiente e infatti l’associazione ha fissato una chiusura delle domande molto in là, al 30 novembre.