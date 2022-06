Bonus 200 euro, per i 14 milioni di lavoratori dipendenti non è automatico: serve una dichiarazione

I requisiti

Per ottenere il bonus estivo da 200 euro i dipendenti devono aver beneficiato per almeno una mensilità del primo quadrimestre del 2022 dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti e pari allo 0,8 per cento prevista a favore dei lavoratori dipendenti dalla legge di bilancio 2022 (30 dicembre 2021, n. 234). Una misura in favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore a 2.692 euro al mese.

La dichiarazione del lavoratore

Nella circolare Inps (numero 2397 del 13 giugno 2022) con le “istruzioni contabili” l’istituto di previdenza sottolinea che l’una tantum di 200 euro «è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18», cioè destinatari dell’agevolazione in quanto pensionati o percetterori del reddito di cittadinanza.

L’Inps evidenzia, inoltre, che l’indennità una tantum «spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro». Pertanto, il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell'indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro».

In entrambi i casi - dichiarazione di non essere destinatari del bonus in quanto pernsionati o percettori di reddito d cittadinanza e dichiarazione di non avere fatto richieste multiple di bonus - non esiste un modulo ufficiale da poter compilare. Al momento è disponibile quello messo a punto dai Consulenti del lavoro.