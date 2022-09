Bonus da 200 euro: da oggi al via le domande per tre milioni di autonomi

D’altro canto, però, formalmente il nuovo sostegno previsto dal Dl 144/2022 si aggiunge al precedente, senza modificare i requisiti, a parte il reddito di accesso. E infatti il decreto non fa cenno a nuove domande per ottenerlo né rinvia l’erogazione a un ulteriore decreto attuativo. Di fatto, quindi, non dovrebbero esserci ostacoli per chi si trova sotto i 20mila euro di reddito a chiedere i due bonus e a ottenere con un’unica domanda un “assegno” da 350 euro.

A tenere sotto controllo la spesa sarà un monitoraggio costante: ogni settimana l’Inps e le Casse invieranno un report sulle domande ricevute e ammesse e otterranno man mano dal ministero del Lavoro il via libera al pagamento oppure lo stop all’erogazione, nell’ipotesi di sforamento del budget.

Le risorse e i requisiti

A disposizione per tutti gli autonomi c’è un miliardo: 600 milioni per il bonus di 200 euro (di cui 95,6 riservati ai liberi professionisti) e altri 412 milioni per i 150 euro (senza quote riservate). Secondo l’Adepp, la capienza dovrebbe essere sufficiente e infatti l’associazione ha fissato una chiusura delle domande molto in là, al 30 novembre.

Anche l’Inps aveva preparato la piattaforma telematica per la richiesta del bonus da parte degli autonomi, in attesa della pubblicazione del decreto del ministero del Lavoro. Oggi dovrebbe arrivare la circolare dell’Istituto con tutti i dettagli operativi. Le date per la richiesta sono allineate a quelle previste per i professionisti ordinistici, con domande aperte da oggi e fino al 30 novembre. Tornando alla procedura, nei moduli online i professionisti dovranno autocertificare una serie di requisiti, oltre al reddito, tra i quali il fatto di non essere anche dipendenti o pensionati, l’iscrizione alla Cassa al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Dl 50/2022), l’aver versato almeno un contributo, se dovuto, e il non aver percepito in altro modo il bonus da 200 euro.