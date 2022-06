Bonus 200 euro, i partiti puntano a estendere la platea a precari della scuola e Ata

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non solo lavoratori dipendenti, pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA,

nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza e autonomi. La platea che riceverà il bonus una tantum da 200 euro a luglio inserito nel decreto aiuti, provvedimento nato per sostenere famiglie e aziende alle prese con i contraccolpi della guerra in Ucraina, potrebbe estendersi ulteriormente. È l’obiettivo di un emendamento al testo presentato dal Movimento 5 Stelle che punta a garantire l’indennità anche anche al personale precario della scuola e Ata con contratti in scadenza a giugno che ne erano finora esclusi.

L’emendamento 5 Stelle

Manuel Tuzi, capogruppo M5S della commissione Cultura della Camera e la deputata pentastellata Margherita Del Sesto, prima firmataria dell’emendamento, hanno spiegato il motivo del loro intervento: «Gli insegnanti con contratto a tempo determinato con scadenza a giugno percepiranno i sostegni al reddito ma non il bonus perché il requisito è il sostegno al reddito su quel mese oppure la busta paga. C’è, quindi, una criticità che va subito sanata, poiché crea ulteriori distinguo tra precari ed incide sulla qualità della vita».

Loading...

La versione originale e le integrazioni

La prima stesura del decreto Aiuti riservava il bonus da 200 euro a lavoratori, pensionati e disoccupati. Un secondo passaggio in Consiglio dei ministri era servito per aggiungere i percettori del reddito di cittadinanza, gli stagionali, gli autonomi e i collaboratori domestici. La versione definitiva include molte altre categorie.

Le categorie e i requisiti

Tra i beneficiari del bonus che arriverà direttamente nella busta paga ci sono i 13,7 milioni di dipendenti che hanno ottenuto l’esonero di 0,8 punti sulla quota dei contributi previdenziali, l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico per almeno una mensilità durante i primi quattro mesi del 2022 (misura prevista dalla legge di Bilancio 2022).

Hanno diritto al bonus 200 euro anche pensionati con trattamenti non superiore a 35mila euro lordi (13,7 milioni di persone) e, come detto, i percettori del reddito di citttadinza (900mila) e i lavoratori domestici (750mila). Inclusi anche: coloro che abbiano percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni di Naspi e Dis-Coll (1,1 miloni), chi ha percepito nel corso del 2022 l’indennità di disoccupazione agricola del 2021, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con reddito non superiore a 35mila euro per il 2021 (270mila), i lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità per l’emergenza Covid-19, i lavoratori stagionali, i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e abbiano maturato un reddito non superiore a 35mila euro per l’anno 2021; lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 superiore a 5mila euro e titolari di partita Iva attiva.