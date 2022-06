Bonus 200 euro: le risposte alle 10 domande più frequenti, dai requisiti ai casi di esclusione

La dichiarazione preventiva è necessaria anche per pensionati e dipendenti pubblici?

No, la dichiarazione è prevista solo per i dipendenti del settore privato. Per pensionati e dipendenti pubblici saranno Mef e Inps a incrociare i dati a loro disposizione, nel rispetto della normativa privacy, per determinare se spetta o meno il bonus 200 euro.

Per chi è part-time il bonus 200 euro è intero o dimezzato?

L’indennità di 200 euro prevista dal decreto Aiuti spetta a tutti i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti soggettivi a prescindere dalla durata dell’orario di lavoro o dalla tipologia di contratto. Per questo motivo, anche nel caso di lavoratore con contratto part-time il bonus 200 euro non verrà dimezzato ma spetterà nella misura intera prevista.

Chi percepisce la Naspi deve fare richiesta all’Inps?

Chi percepisce l’indennità di disoccupazione fa parte della platea di coloro che avranno diritto al bonus 200 Euro a luglio. Non è necessario fare una richiesta formale, nè compilare dichiarazioni perchè l’erogazione viene effettuata direttamente dall’Inps, in automatico, ai percettori di Naspi e di Dis-Coll per il mese giugno 2022. Il bonus previsto dal decreto Aiuti spetta anche a coloro che nel corso del 2022 stanno percependo l’indennità di disoccupazione agricola relativa al 2021.

Per i pensionati i requisiti per ottenere l’indennità sono diversi? È necessario fare richiesta all’Inps

I requisiti per i pensionati sono definiti dall’articolo 32, comma 1-7, del decreto Aiuti e parzialmente diversi rispetto a quelli dei dipendenti.

Per ottenere il bonus 200 euro è necessario:

- essere residenti in Italia

- essere titolare di almeno un trattamento pensionistico da previdenza obbligatoria (dal 30 giugno 2022)

- essere titolari di reddito personale ai fini Irpef per il 2021 inferiore a 35mila euro