Bonus 500 euro docenti: ecco tutte le istruzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La Giunta regionale della Valle d’Aosta ha approvato di recente le disposizioni procedurali e le modalità di presentazione delle istanze per l’erogazione dell’importo di 500 euro destinato alla formazione e autoformazione del personale docente negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023 compresi. Il provvedimento è riferito ai docenti che, negli anni scolastici indicati, sono stati assunti con contratto a tempo determinato in servizio fino al termine delle attività didattiche ed educative (30 giugno) o dell’anno scolastico di riferimento (31 agosto). Le istruzioni e i fac-simile delle istanze (anche in formato editabile), il cui termine di presentazione è fissato per le ore 14 di martedì 31 ottobre 2023, sono disponibili su webécole, nella sezione dedicata al bonus 500 euro (https://scuole.vda.it/bonus-500-00-euro). Alla pagina web dedicata, sul sito internet della scuola valdostana si precisa, inoltre, che «che la rendicontazione deve essere sempre effettuata entro la scadenza annuale, anche nel caso in cui si voglia cumulare l'importo riferito al corrente anno scolastico con quello del prossimo».