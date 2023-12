Bonus di 500 euro a tutti i dipendenti di Terme di Saturnia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cinquecento euro a ogni dipendente. Questo il bonus assegnato da Terme di Saturnia indistintamente a ognuno dei 200 dipendenti della società cui fa capo uno dei più importanti complessi termali in Europa. Una erogazione che arriva dopo un piano di miglioramento dei risultati aziendali che ha fatto crescere il fatturato, nell’arco di un quadriennio, da 15 a 25 milioni l’anno. Risultati che hanno portato il management di questo impianto flagship del Gruppo Terme Italia, guidato dal general manager Antonello Del Regno, a stanziare il 3% dell’utile a favore di tutti i dipendenti con un bonus di 500 euro che si vanno a sommare ai diversi meccanismi di compensazione variabile già in essere e legati ai risultati delle varie aree di business. Per l’attribuzione del bonus, assegnato in modo da consentire ai collaboratori di conciliare il regime fiscale di esenzione consentito dalla legge, la società si è avvalsa di una piattaforma welfare digitale, che consentirà loro di usufruire di beni e servizi utili, presenti a livello locale, regionale e internazionale, utilizzabili in modo efficiente e sicuramente gratificante.

Terme di Saturnia è un sito all’avanguardia nella cura del benessere grazie al Terme di Saturnia Method, che con i suoi quattro programmi, unisce cinque ingredienti della salute e del wellness psicofisico: medicina specialistica, alimentazione, trattamenti SPA e cure termali, movimento, riequilibrio energetico attraverso la naturopatia. Terme di Saturnia si sviluppa su un’area di 120 ettari dove sgorga una millenaria sorgente dalla quale scaturisce un’acqua unica al mondo, potentissima, ai piedi di un borgo medievale. Qui c’è il Resort di Terme di Saturnia Natural Destination unicum nel cuore della Maremma Toscana, un’icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere, dove eccellenza e professionalità nei servizi, cura dei dettagli e contatto con la natura sono il segreto di una lunga storia di successo di oltre un secolo. Con un resort 5 stelle affiliato a «The Leading Hotels of the World» e «Starhotels Collezione» offre inoltre un’offerta gastronomica ricercata con il 1919 Restaurant e autentica con La Stellata | Trattoria. La SPA prevede trattamenti termali ed estetici, consulenze mediche e massaggi innovativi e ispirati ai doni della natura mentre la Linea cosmetica termale è a base di Bio-Plancton, un’alga che matura spontaneamente nella sorgente, un concentrato di minerali e sostanze azotate benefiche in essa disciolti. Il parco termale prevede un percorso di acqua termale e natura, tra i più grandi d’Europa; il Club, dedicato ai soci o agli ospiti esterni che desiderano accedere anche alla Sorgente e alle facilities del Resort; il Golf, un percorso da campionato Geo-Certified 18 buche di 6.316 metri su 70 ettari mossi, progettato dal noto architetto americano Ronald Fream.