Bonus del 50% anche alla lavasciuga di classe A

La lavasciuga biancheria di classe energetica “A” destinata a un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione può usufruire della detrazione Irpef pari al 50% della spesa sostenuta, anche se l’elettrodomestico non compare nell'elenco degli elettrodomestici agevolabili indicati nell'allegato II al decreto legislativo 49/2014.

Ad affermarlo è l’agenzia delle Entrate nella risposta 245/2019 a un interpello: è quindi possibile per la lavatrice con funzione di asciugatura usufruire dello sconto previsto dall'articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013, per incentivare l'acquisto di mobili ed elettrodomestici da collocare nella casa ristrutturata o in corso di ristrutturazione e per la quale si ha diritto all'agevolazione.

Cosa prevede la legge

La norma riconosce ai contribuenti che fruiscono del bonus per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1º gennaio 2018 in poi, un'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad “A+” (o superiore) e “A” (o superiore) per i forni, destinati ad arredare l'immobile interessato.