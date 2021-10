Bonus 50%: per la sostituzione della porta blindata ammessi sconto o cessione del credito

1' di lettura

Domanda. Devo sostituire il portoncino di ingresso in legno con una porta blindata. Posso fruire dello sconto in fattura, comprese le spese di muratura necessarie per l'installazione? È necessaria una Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) o una Scia (segnalazione certificata di inizio attività)?

G.M. - Varese

Risposta. La sostituzione della porta blindata dell'abitazione può fruire della detrazione del 50% delle spese. Stando, infatti, alla tabella riassuntiva delle opere agevolabili – contenuta nella guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», pubblicata dall’agenzia delle Entrate sul suo sito internet – la sostituzione della porta blindata esterna della singola unità immobiliare rientra fra le opere agevolabili al 50% come recupero del patrimonio edilizio esistente, ex articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e, in quanto tale, è qualificabile come manutenzione straordinaria.

Rientrando, quindi, tale intervento, nella lettera b del citato articolo 16–bis del Tuir, esso può fruire dell'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito in base all'articolo 121,commi 1 e 2, del Dl 34/2020, per spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Quanto all'eventualità che debba essere attivato un iter di comunicazione/autorizzazione di carattere edilizio (Cila o Scia), è opportuno, stante la mutevole disciplina urbanistica da Comune a Comune, verificare con l'ufficio comunale competente la necessità di un eventuale titolo abilitativo.

Loading...

Il quesito è tratto dall'inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 11 ottobre.

Consulta L'Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti