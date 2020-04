Bonus 600 euro, il 10 aprile l’assegno ai professionisti: «La cifra crescerà» È stato deciso di erogare i fondi dopo la prima verifica ministeriale che avverrà l’8 aprile. In alternativa erogazioni il 15 aprile di Federica Micardi e Matteo Prioschi

Aiuti ai lavoratori mirati in base all'area geografica e al danno

2' di lettura

Sono più di 375mila le domande per il bonus di 600 euro arrivate alle Casse di previdenza dei professionisti . In soli tre giorni è stato superato il limite di 333.333 soggetti coperti dai 200 milioni stanziati per il Fondo del reddito di ultima istanza destinato agli iscritti ad Ordini e Albi. L’invio è possibile fino al 30 aprile.

Le Casse in questi giorni devono visionare le domande e valutarne la correttezza formale. Per farlo al meglio, però, attendono le risposte alle domande inviate ai ministeri di Lavoro ed Economia il 31 marzo su come deve essere interpretato il Dm 28 marzo 2020. Il timore è di dare il bonus a chi non ne ha diritto e rischiare l’accusa di danno erariale. Intanto è stato deciso di erogare i fondi dopo la prima verifica ministeriale, che avverrà l’8 aprile, le date possibili , che potrebbero non essere le stesse per tutte le Casse, sono il 10 aprile o il 15 aprile.

Di seguito i numeri delle Casse:

Cassa forense 120mila,

Inarcassa - ingegneri e architetti 79.720,

Cassa geometri 40.000,

Enpap- psicologi 33.000,

Cnpadc commercialisti 24.300,

Enpam (medici) 20.339,

Enpav-veterinari 11.215,

Inpgi2-giornalisti 9.100,

Enpacl-consulenti del lavoro 8.200,

Cassa ragionieri 7.617,

Enpab-biologi 6.765,

Enpapi-infermieri 4.661,

Eppi-periti industriali 4.250,

Epap-pluricategoriale 3.650,

Enpaia-agricoli 1.912,

Enpaf-farmacisti 1.041,

Cassa notariato 330.

Sul fronte Inps prosegue l’inserimento delle domande per l’accesso all’indennità di 600 euro da parte di autonomi, iscritti alla gestione separata, lavoratori dei settori turistico, termale, agricolo e dello spettacolo. Con un flusso che non si ferma nemmeno di notte, dato che dalla sera di giovedì alle 8 di mattina di venerdì le richieste pervenute sono state più di 400mila portando il totale a oltre 2,1 milioni, mentre alle 19 erano oltre 2,5 milioni.

In base a quanto pubblicato sul sito, i singoli cittadini dovrebbero poter presentare le domande dalle 16 alle 8, mentre le altre otto ore dovrebbero essere riservate ai patronati. Tuttavia ieri abbiamo verificato direttamente che anche in tale orario un privato cittadino riesce ad accedere al servizio per inoltrare le richieste.