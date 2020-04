Bonus 600 euro, un avvocato e un geometra su due hanno chiesto aiuto Le percentuali sono destinate a salire essendo i dati delle domande per il sostegno di 6oo euro relative solo ai primi 3 dei 30 giorni disponibili di Enrico Bronzo

Un avvocato su due e un geometra su due hanno chiesto alla propria cassa di previdenza di avere un assegno mensile di 600 euro. Possedendo i requisiti richiesti dal Dl 18/20 Cura Italia in quanto la propria attività nel 2019 ha prodotto ricavi inferiori a 35mila euro e perché l’emergenza Covid-19 ha limitato la stessa.

Ecco i dati con il numero delle domande presentate entro il 3 aprile 2020 confrontate con il numero degli iscritti agli Ordini (pensionati attivi compresi) a fine 2019.

I professionisti per categoria

Geometri: 40mila domande ai sensi del Dl 18/20 su 80.300 iscritti (49,2%);

Avvocati: 120mila domande su 244.900 (49,0%);

Architetti (89.700) e ingegneri (80.300): 79.720 richieste su 170mila (46,9%)

Commercialisti: 24.300 domande su 69.700 (35%)

Consulenti del lavoro 8.200 richieste su 25.300 (32,4%).

Ovviamente le percentuali sono destinate a salire essendo i dati delle domande per il sostegno di 6oo euro relative solo ai primi 3 dei 30 giorni previsti per presentare le domande (c’è tempo fino al 30 aprile).

Non si sa a che pro visto che, per esempio, in merito alla richiesta del bonus di 600 euro per i giornalisti autonomi iscritti all’Inpgi2, l’Inpgi - l’ente di previdenza dei giornalisti - , nel formare la graduatoria delle istanze, ha deliberato che terrà conto della cronologia relativa al primo invio (a volte ci sono stati più invii per problemi iniziali di black-out in sede d’invio). Ogni Cassa è ovviamente autonoma nel decidere l’iter.