Bonus 600 euro, in bilico il 40% degli aventi diritto

L’attesa può tornare utile anche per avere chiarimenti circa la corretta applicazione della norma che prevede l’indennità. «Ci sono oggettivi dubbi interpretativi - commenta Walter Anedda, presidente della Cassa dei dottori commercialisti - sui requisiti di accesso. Per esempio, c’è da capire cosa si intenda per “attività limitata dai provvedimenti restrittivi” e se nel calcolo del reddito complessivo debba commisurarsi il reddito dei cosiddetti forfettari». Chiarimenti che potrebbero allargare o restringere il perimetro dei beneficiari.

Anche Gianni Mancuso, presidente di Enpav, la Cassa dei veterinari, sottolinea come «il decreto non sia scritto bene. Sono, per esempio, stati esclusi dal beneficio quanti si sono iscritti alla Cassa l’anno scorso. Dunque, i più giovani».

IL DETTAGLIO

Bonus aggiuntivi

Alcune Casse e stanno provando a offrire agli iscritti qualcosa in più, con un’indennità che si può sommare a quella statale. Enpam ad esempio ha già aperto le domande per il bonus da mille euro aggiuntivo riservato a medici e odontoiatri liberi professionisti e in convenzione, senza limiti di reddito: nella prima settimana sono arrivate 31.990 richieste. Anche Enpacl punta a erogare ai consulenti del lavoro una somma aggiuntiva con risorse proprie. «Stiamo lavorando per arrivare a mille euro integrando con le nostre disponibilità - anticipa il presidente della Cassa, Alessandro Visparelli -. Il nostro obiettivo primario è di mantenere attivi tutti i nostri iscritti. Un calo demografico avrebbe conseguenze nefaste». La decisione arriverà con l’assemblea dei delegati fissata per il 23 aprile. Ma i tempi di effettiva erogazione saranno più lunghi: tutte le delibere degli enti per essere operative devono essere approvate dai ministeri vigilanti.

Intanto Cassa forense ha varato una manovra-bis: contributi rinviati al 31 dicembre (pagabili anche oltre, senza sanzioni e con interessi all’1,50%) e 5,6 milioni per contributi a fondo perduto sui canoni di locazione (metà riservata agli studi associati).