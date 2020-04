Bonus 600 euro: «Impossibile raggiungere il sito». «Pin incompleto». Tutte le segnalazioni dei lettori Per inviare le vostre segnalazioni e immagini è possibile scrivere alla casella e-mail: sito@ilsole24ore.com di Fr. Ba,

(Mimmo Frassineti / AGF)

2' di lettura

«Per utilizzare questo servizio è necessario inserire il Pin completo». «Il servizio sarà disponibile a breve». «Impossibile raggiungere il sito». Sono solo alcuni dei messaggi che si sono visti recapitare molti italiani impegnati nella richiesta del bonus da 600 euro, diretto a sostenere il reddito di oltre 5 milioni di lavoratori (3,6 milioni di artigiani e commercianti, 340mila partite Iva e co.co.co, 500milaprofessionisti senza cassa, 660mila lavoratori agricoli, 170mila stagionali del turismo e 80mila lavoratori dello spettacolo) .

I più frequenti quelli di chi ha provato già nelle primissime ore di oggi 1° aprile a inserire la domanda è ha ricevuto il messaggio che il servizio sarà disponibile a breve. «Ho provato alle 7,15 e alle 8,27 - scrive Giuseppe P. - ma non ho inoltrare fare la domanda ».

Il Presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha sottolineato ieri 31 marzo che non si tratta di un click day.«Non ci sarà alcun ordine cronologico e le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al primo aprile - ha detto - collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato».

Eppure «Dall'una di notte alle 8.30 circa, abbiamo ricevuto 300mila domande regolari. Adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo. Una cosa mai vista sui sistemi dell'Inps che stanno reggendo, sebbene gli intasamenti sono inevitabili con questi numeri» ha detto Tridico.

I lettori segnalano che il sito Inps si carica molto lentamente e ci sono malfunzionamenti, con il sito web dell’Istituto che va spesso in tilt. Per molti poi non è possibile accedere alla procedura semplificata.

Scrive Francesco V: «Come molti altri sto cercando di autenticarmi sul sito INPS tramite SPID. L'unica volta che ci sono riuscito sono entrato nell'area personale DI UN'ALTRA PERSONA A ME SCONOSCIUTA!!! Ho provveduto ad effettuare subito il log off, ma ho conservato sia la schermata INPS che la mail Poste IT con la conferma dell'avvenuto accesso. Conclusione: SPID à bacato!»