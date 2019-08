Bonus 80 euro: il Governo vuole riconvertirlo, ma servono più di 10 miliardi

L’altra strada ipotizzata dal Carroccio è quella di lasciare gli 80 euro, aumentandone però l’importo e agire parallelamente e in misura corrispondente sul montante contributivo, in modo da farli pesare anche sotto il profilo fiscale, abbassando di fatto il cuneo fiscale. Con una crescita progressiva negli anni e con una condizione ben precisa: cambiargli nome.

Sugli 80 euro, dunque, al momento esistono solo delle vaghe dichiarazioni di intenti. A prevalere sono i tanti dubbi che da sempre accompagnano il cosiddetto bonus Renzi. Fin dalla sua introduzione i tecnici del Mef hanno dovuto fare i conti con l'impatto del bonus sulla curva delle aliquote Irpef. Bocciata sul nascere ogni possibilità di considerarla una detrazione, perché poco visibile e politicamente poco spendibile per il governo Dem di allora. La scelta è ricaduta su un vero e proprio bonus finanziario di 960 euro annui riconosciuto a chi ha redditi da 8mila (sotto si entra nella no tax area) fino a 25mila euro con un decalage di riduzione degli 80 euro al crescere del reddito fino ad annullarsi. Ma come erogazione finanziaria l'Eurostat ha classificato il bonus Renzi come spesa fiscale e non come riduzione della pressione fiscale.



Un meccanismo ipersemplificato nella sua applicazione, ma che come spesso accade nel nostro ordinamento tributario ha prodotto effetti collaterali non sempre graditi dai contribuenti. Ad applicare il bonus in busta paga, infatti, è direttamente il datore di lavoro che una volta applicate le detrazioni da lavoro dipendente riconosce gli 80 euro mensili, lasciando poi l'onere al contribuente di dichiarare il diritto ai 960 euro annuali o al contrario l'obbligo di restituirli al fisco. Obbligo, quest'ultimo che ricade puntualmente su circa 2 milioni di contribuenti l'anno.