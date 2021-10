Bonus acqua potabile fino a 500 euro per i privati: ecco a chi spetta e come ottenerlo

Qual è l’entità del credito d’imposta spettante?

Spetta un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Quali sono gli importi massimi su cui calcolare l’agevolazione?

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a quota mille euro per ciascun immobile, per le persone fisiche e a 5mila euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Di quale entità massima è il bonus per le persone fisiche?

Per le persone fisiche il bonus massimo - se l’agevolazione si calcola sulla spesa di mille euro - è di 500 euro.

Che bonus spetta al massimo per ogni immobile adibito ad attività commerciale, istituzionale o per enti non commerciali?

In questo caso per ogni immobile adibito il bonus massimo - calcolato su un importo massimo di spese di 5mila euro - è di 2.500 euro.

Come si documentano le spese sostenute?

L’importo delle spese sostenute si documenta tramite fattura elettronica o documento commerciale (decreto del Ministro dell'Economia 7 dicembre 2016) in cui è riportato il codice fiscale di chi richiede il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto che chiede il credito.