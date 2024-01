Bonus acqua potabile al via per le spese 2023 (ma salta nel 2024)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bonus acqua potabile anche per le spese 2023. Ma non per quelle 2024, dal momento che con l’ultima legge di Bilancio non c’è stata l’attesa proroga. Le risorse a disposizione, però, saranno pochissime: appena 1,5 milioni di euro, contro i 5 milioni stanziati negli anni precedenti. Per chi farà domanda a partire dal primo febbraio, insomma, sarà altissimo il rischio di un taglio. A dare le prime indicazioni sul bonus è un provvedimento appena pubblicato dall’agenzia delle Entrate (n. 3921/2024).

Come funziona

Il bonus acqua potabile nasce, con la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1087-1089), per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica. E consiste in un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute «per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti».

I tetti massimi

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:

1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;

per ciascun immobile, per le persone fisiche; 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Le informazioni sugli interventi, una volta effettuati, vanno trasmesse in via telematica all’Enea.

I documenti

L’importo delle spese sostenute deve essere, infatti, documentato da una fattura elettronica o da un documento commerciale, in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati, e in generale per tutti i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con bonifico bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili, diversi dai contanti.