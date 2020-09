Bonus affitti, il boom dei ricavi online può precludere l’incentivo Nel conteggio dei ricavi di marzo, aprile e maggio (che devono essere calati del 50% rispetto al 2019 per ottenere il credito d’imposta) vanno conteggiati sia quelli realizzati fisicamente sia quelli dell’e-commerce di Gabriele Ferlito

Nel conteggio dei ricavi di marzo, aprile e maggio (che devono essere calati del 50% rispetto al 2019 per ottenere il credito d’imposta) vanno conteggiati sia quelli realizzati fisicamente sia quelli dell’e-commerce

1' di lettura

Il quesito. Il comma 5 dell'articolo 28 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) prevede che il credito d'imposta sulle locazioni spetta a condizione che i «soggetti esercenti attività economica abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente».

Nel caso di contemporanea vendita al dettaglio e vendita online, bisogna considerare il fatturato complessivo o si può tenere conto solo di quello relativo al commercio al dettaglio? F.Z. - Venezia



La risposta. Per la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso al credito d'imposta locazioni previsto dall'articolo 28 del Dl 34/2020 (ricavi del 2019 non superiori a 5 milioni di euro, riduzione di almeno il 50% del fatturato dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019), la norma richiede un calcolo riferito alla posizione complessiva del contribuente. Pertanto, non è possibile verificare i requisiti di accesso al beneficio facendo riferimento ai ricavi e ai fatturati riferibili a una specifica attività svolta dal contribuente, escludendo le altre ove esistenti.

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 7 settembre.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un ar chivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risp osta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

È disponibile l’ app del Sole 24 Ore scaricabile gratuitamente da Apple Store o Google Play