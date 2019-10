Bonus anti-contante, favorevole il 58% degli italiani. No a tasse verdi e aumenti Iva

Quanto alla ricetta per far quadrare i conti della manovra, nessuna delle ricette sul tavolo suscita entusiasmi plebiscitari. Ma il responso degli italiani sondati da Winpoll è in perfetta sintonia con le buone intenzioni dei governi succedutisi negli ultimi 17 anni (il “decreto tagliaspese” è del 2002, solo nel 2008 i primi 700 milioni risparmiati grazie alla Commissione per la Finanzia pubblica istituita dall’allora ministro Tommaso Padoa Schioppa). Mentre è meno in sintonia con i risultati concreti realizzati, visti i magri carnieri delle varie spending review (e gli 80 miliardi di aumento a regime nelle ultime due legislature).

IL SONDAGGIO WINPOLL - IL SOLE 24 ORE - 3/3

Tra cinque dei possibili canali cui attingere risorse sul tavolo del governo in questi giorni, agli elettori sondati è stato chiesto di individuare due preferenze (per questo motivo il totale delle risposte non fa il 100%). Il 49% ha indicato come preferenza i tagli alla spesa pubblica. Segue al secondo posto, con il 33%, il “taglio delle detrazioni fiscali per i redditi medio-alti”. Al terzo (con il 30%) la “riduzione delle agevolazioni su alcune attività inquinanti come il consumo di gasolio”.

Solo un elettore su cinque indica come possibile copertura finanziaria della manovra la riduzione della dote finanziaria per il pensionamento anticipato con Quota 100, e solo il 17% è disposto a veder salire l’aliquota Iva su alcuni beni. Ipotesi non a caso prima ipotizzata nel governo e poi esclusa a gran voce dal premier e dai leader della maggioranza.