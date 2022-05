Bonus auto e moto al via: dalla data del contratto alle partite Iva, ecco le faq ufficiali

Le partite Iva

Nessuna faq affronta l’argomento delle partite Iva. Si è portati a dedurre che ciò confermi l’ammissione alla platea anche per le persone fisiche titolari di partita Iva, anche perché il Dpcm non fa alcuna distinzione e dal punto di vista dell’equità sarebbe difficile differenziare titolari molto abbienti da semplici lavoratori precari.

La data dei contratti

Conferma esplicita, invece, che sono ammessi alla prenotazione sulla piattaforma i contratti con data dal 16 maggio in poi, nonostante il Dpcm non fosse ancora in vigore.

La precisazione sulla data è importante, perché toglie ogni dubbio sul fatto che si è già accumulato un alto numero di contratti, che rischia di far esaurire presto le risorse a disposizione, almeno per le auto con motori tradizionali o ibridi “normali”.

Ciò a prescindere dal fatto che la convenienza degli attuali incentivi in molti casi non appare eccezionale e quindi ogni acquisto va valutato con ponderazione.

Le pmi per i veicoli commerciali

I veicoli commerciali (categorie internazionali N1 e N2) fruiscono del bonus solo se intestati a piccole e medie imprese (anche costituite come persone giuridiche) che esercitino l’attività di trasporto di cose, non importa se in conto proprio o in conto terzi.